Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта

Метавселенная несет в себе «ужасающие опасности», и человечеству необходимо взять ее под контроль, пока не стало слишком поздно. Об этом заявил профессор Ливерпульского университета Хоупа доктор Дэвид Рид.

