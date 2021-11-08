Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка

Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка
Мужчина станет многодетным отцом28-летняя журналистка Валерия Куденкова ждет первенца от 47-летнего шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в Instagram.Куденкова опубликовала фотографию с фотосессии, где видно округлившийся живот. «Дорогие, хочу теперь поделиться с вами лично на своей страничке! Мы с моим мужем ждем малыша! Это наш долгожданный и осознанный ребенок! Он появится в абсолютной любви! Мой муж потрясающий отец! А теперь еще и многодетный отец!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась молодая супруга Ивлева.Напомним, для Валерии этот ребенок будет первым по счету, для Константина — третьим. От предыдущего брака с Марией у шеф-повара есть двое детей: 22-летний сын Матвей и 7-летняя дочь Мария.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Цена Ethereum преодолела отметку в $4700. Капитализация рынка — выше $3 трлн
Цена Ethereum преодолела отметку в $4700. Капитализация рынка — выше
Власти РФ поддержали идею приравнять майнинг к предпринимательству
Власти РФ поддержали идею приравнять майнинг к предпринимательству
Новый мэр Нью-Йорка предложил изучать криптовалюты в школах
Новый мэр Нью-Йорка предложил изучать криптовалюты в школах
В РФ появилась платформа для строительного рынка на базе смарт-контракта от Альфа-Банк и S7
В РФ появилась платформа для строительного рынка на базе
В Москве меры поддержки получат около 110 тысяч компаний
В Москве меры поддержки получат около 110 тысяч компаний
Кости детеныша Homo naledi нашли в южноафриканской пещере
Кости детеныша Homo naledi нашли в южноафриканской пещере
В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза
В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза
Grayscale подала заявку на ETF на акции пионеров «блокчейн-революции»
Grayscale подала заявку на ETF на акции пионеров «блокчейн-революции»
Цифровой рубль получит отдельное законодательное регулирование
Цифровой рубль получит отдельное законодательное регулирование
Экс-глава Citigroup предсказал взрыв интереса банков к криптовалютам
Экс-глава Citigroup предсказал взрыв интереса банков к криптовалютам
СМИ: Bitmain выпустит новую модель майнера с хешрейтом в 150 TH/s
СМИ: Bitmain выпустит новую модель майнера с хешрейтом в 150 TH/s
Миллиардер Стэнли Дракенмиллер: пузырем можно назвать не только криптовалюты
Миллиардер Стэнли Дракенмиллер: пузырем можно назвать не только

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли Бибер и другие на гала-вечере LACMA Art+Film
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли
Новые подробности отношений Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он не циклится на мелочах, и Ким находит это сексуальным"
Новые подробности отношений Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в

Еще по теме

Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»
Жена Константина Ивлева застукала его с любовницей и подала на развод
Сын Валерии Арсений Шульгин впервые станет отцом
Степан Михалков стал отцом в четвертый раз