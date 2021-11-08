Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка

Мужчина станет многодетным отцом28-летняя журналистка Валерия Куденкова ждет первенца от 47-летнего шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в Instagram.Куденкова опубликовала фотографию с фотосессии, где видно округлившийся живот. «Дорогие, хочу теперь поделиться с вами лично на своей страничке! Мы с моим мужем ждем малыша! Это наш долгожданный и осознанный ребенок! Он появится в абсолютной любви! Мой муж потрясающий отец! А теперь еще и многодетный отец!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась молодая супруга Ивлева.Напомним, для Валерии этот ребенок будет первым по счету, для Константина — третьим. От предыдущего брака с Марией у шеф-повара есть двое детей: 22-летний сын Матвей и 7-летняя дочь Мария.