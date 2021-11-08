Муж Юлии Высоцкой разрушил брак из-за своей требовательности

Супруг актрисы и ведущей Юлии Высоцкой, Андрей Кончаловский был женат четыре раза. До свадьбы с Юлией Высоцкой режиссер Андрей Кончаловский четыре раза пытался построить крепкое семейное счастье. Второй женой кинодеятеля стала Наталья Аринбасарова, родившая ему сына Егора. Их знакомство случилось на съемках фильма «Первый учитель». Начинающей актрисе на тот момент было всего 17 лет, а Кончаловский был женат на балерине Ирины Кандат. Впрочем, эти обстоятельства не помешали началу романа 26-летнего режиссера с юной артисткой. В своем новом интервью Аринбасарова поделилась воспоминаниями о совместно прожитых годах с отцом её сына. По её словам, ей было тяжело жить с погруженным в работу мастером, который оказался очень требовательным в быту. «Непросто жить с талантливым человеком. Превратишься в «подай-принеси». Я все время тогда делала яблочный мусс, а для этого надо было два килограмма яблок чистить. Блендеров не было, но он просил делать его каждый день», — рассказала Аринбасарова в шоу «Судьба человека» на канале Россия-1.Юлия Высоцкая с мужем Она честно призналась, что их отношения разрушились не в один миг. Это происходило постепенно. Когда взаимопонимание пропало совсем, Аринбасарова поняла, что это неминуемо приведет к изменам, но становиться жертвой предательства она не захотела. «Все стало рушиться. Поняла, что или все, или ничего. Он бы не посмел со мной развестись и бросить с маленьким ребенком, но я сама решила уйти», — рассказала актриса о разводе с режиссером. Напомним, что нынешняя жена Кончаловского — телеведущая Юлия Высоцкая недавно тоже призналась, что их брак не идеален. Однако за 20 лет семейной жизни супруги научились находить компромиссы в отношениях. Сплотило пару и общее горе — авария 2013 года, в результате которой серьезно пострадала их дочь Мария. Кончаловский говорит, что полная реабилитация его наследницы стала смыслом его жизни.