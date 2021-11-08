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На базе педвузов создаются технопарки универсальных педагогических компетенций

На базе педвузов создаются технопарки универсальных педагогических компетенций

На базе педагогических вузов создаются технопарки универсальных педагогических компетенций, сообщают пресс-службы учебных заведений.

В Омске в декабре 2021 года откроется технопарк универсальных педагогических компетенций. В настоящее время в главном корпусе Омского государственного педагогического университета продолжается ремонт помещений, в которых расположатся две лекционные аудитории на более чем 100 мест и 30 междисциплинарных лабораторий. В технопарк поставляется современное оборудование, например цифровые географические карты, комплект цифрового лабораторного оборудования «Метеостанция», цифровая лаборатория по географии и набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации.

Также в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова продолжается начатая в сентябре закупка учебно-лабораторного оборудования для технопарка универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России». В настоящее время на электронный аукцион для технического оснащения технопарка универсальных педагогических компетенций в полном объеме размещены объявления  о закупке учебно-лабораторного и презентационного оборудования на общую сумму 56 миллионов рублей, около 85% электронных торгов завершено, определены поставщики. Основная часть оборудования начнет поступать в университет в течение ноября. Полностью завершить оснащение технопарка планируется в декабре. 

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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