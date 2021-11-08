На память: Настя Ивлеева все еще хранит совместные фото с Элджеем после развода

Вадим Карасев

В конце лета 30-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева и 27-летний рэпер Элджей официально объявили о расставании. С того момента каждый из них живет своей жизнью, однако все равно то и дело продолжает вспоминать о прошлом. Элджей делает это в основном в своих треках, а Настя, как выяснилось, все еще хранит на видном месте фото с бывшим мужем.





Настя Ивлеева и Элджей

Подписчики заметили это на одном из снимков в сторис Ивлеевой: на нем она показала свою подругу Юлию Коваль на фоне холодильника с прикрепленными на него с помощью магнитов памятными снимками. Помимо фото Аллы Пугачевой, которую Настя считает своим кумиром, а также снимков, на которых телеведущая позирует в одиночестве, поклонники также разглядели фото Ивлеевой с Элджеем, сделанное на вечеринке в честь первой годовщины их свадьбы. Интересно и то, что эти фото Настя перевезла с собой в новую московскую квартиру, где начала проводить большую часть своего времени после разрыва с рэпером.





Юлия Коваль

В новом влоге, который вышел на днях на YouTube-канале Ивлеевой, она уточнила, что не съезжала из своего загородного дома (после развода эта недвижимость отошла ей), просто теперь предпочитает жить то в квартире, то в коттедже. В том же влоге Настя также вспомнила о бывшем муже. Она с иронией прокомментировала его песню SODA, в которой он впервые намекнул на развод с ней.

Бейби, ты секси,Ты на моих чипсах и Pepsi,Но нам стало скучно, Больше неинтересно.Ну и все, на этом закончили.Я больше не твой член,А ты такая миловидная,Что мне ****** (очень) как обидно,

— зачитал в том самом треке Элджей.





Настя же призналась, что ожидала от этой песни чего-то большего и думала, что она растрогает ее до слез.

Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать. Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах. А там "больше не твой член", "было прикольно", чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот что делает доброе расставание!

— с юмором прокомментировала творчество бывшего возлюбленного Ивлеева.









Напомним, что недавно в серии вопросов и ответов в своем инстаграме Настя призналась, что с трепетом относится к памяти об отношениях с рэпером и не собирается сводить с тела тату, связанные с Элджеем. Там же Ивлеева заявила, что пока всерьез не задумывается о создании семьи, но не потеряла веру в любовь после развода.





Яна Марковская