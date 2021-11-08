Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На реке Лена в Киренске спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед

На реке Лена в Киренске спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед

В Иркутской области 7 ноября на реке Лена в районе паромной переправы «микрорайон Пролетарский — город Киренск» мужчина провалился под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Местный житель 1986 года рождения, решив сократить путь, не учел, что толщина льда не реке не превышает пяти-семи сантиметров. Хрупкий настил разрушился под весом человека. Очевидцы, заметив тонущего, позвонили спасателям.

Мужчине повезло — спасательный пост находился неподалеку, и сотрудники МЧС со специальным оборудованием пришли на помощь достаточно быстро. Глубина в месте провала — до четырех метров. Был подан спасательный линь, с его помощью удалось подтянуть пострадавшего к берегу. Там его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

Георгий Агафонов, начальник Северного поисково-спасательного отряда по городу Киренску ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:
– На реке Лене в черте города Киренска лед встал, но его толщина не выдерживает никакой критики и не позволяет пока оборудовать пешеходные ледовые переходы, связывающие островную часть города с микрорайонами. Но из года в год мы наблюдаем повторяющуюся картину: местные жители в период ледостава вопреки требованиям безопасности самовольно переходят по льду. Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей, в потенциально опасных местах организовано дежурство спасателей.

Поскольку желание сократить путь сильнее инстинкта самосохранения, и людей не смущают промоины, трещины, вероятность оказаться в воде, патрульными группами пресекаются их попытки выхода на лед. С гражданами проводится разъяснительная работа. Осенний лед небезопасен, поскольку имеет неоднородную структуру, толщина его варьируется, имеются полыньи, которые скрываются под выпадающим снегом. Специалисты МЧС убедительно просят обращать внимание на установленные запрещающие знаки и информационные аншлаги, предупреждающие об опасности, и не допускать выходов и выездов на лед вне пеших ледовых переходов и переправ.

На реках региона продолжаются процессы ледообразования. Ледостав наблюдается на Лене в районе города Киренска и на реке Бирюсе в районе Бирюсинска. На реке Лене в районе Качуга забереги — 80%, шугоход1 40%, в районе Жигалово забереги — 50%, шугоход 50%, в районе Усть-Кута забереги — 10%, шугоход 40%. На реке Киренге в районе Казачинского забереги — 30%, шугоход 60%. На реке Витим в районе Бодайбо забереги — 20%, шугоход 100%. В ближайшие время на реках области ожидается усиление процессов ледообразования.

Подробнее
1Шугоход — движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда (шуги), представляющего собой ноздреватую, рыхлую массу, состоящую из кристаллов пластинчатой формы.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Трагические роли в кино, которые стали предсказанием для актеров
Трагические роли в кино, которые стали предсказанием для актеров
Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка
Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Экс-супруга Канчаловского рассказала о его измене с французской актрисой
Экс-супруга Канчаловского рассказала о его измене с французской
Канье Уэст закрутил роман с молодой моделью
Канье Уэст закрутил роман с молодой моделью
Анфиса Чехова поделилась фото с 9-летним сыном без фотошопа
Анфиса Чехова поделилась фото с 9-летним сыном без фотошопа
Сравнение главных аркадных гонок: Forza Horizon 5 против The Crew 2
Сравнение главных аркадных гонок: Forza Horizon 5 против The Crew 2
Подписчики Game Pass Ultimate могут получить «Доктора Хакима» в Apex Legends
Подписчики Game Pass Ultimate могут получить «Доктора Хакима» в Apex
На память: Настя Ивлеева все еще хранит совместные фото с Элджеем после развода
На память: Настя Ивлеева все еще хранит совместные фото с Элджеем
Долбленую лодку возрастом около 1200 лет нашли на дне озера в США
Долбленую лодку возрастом около 1200 лет нашли на дне озера в США
537 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки
537 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
На реке Лена в Киренске спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед
На реке Лена в Киренске спасатели вытащили мужчину, провалившегося

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли Бибер и другие на гала-вечере LACMA Art+Film
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Новые подробности отношений Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он не циклится на мелочах, и Ким находит это сексуальным"
Новые подробности отношений Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он

Еще по теме

В Иркутской области трактор провалился под лед при попытке вытащить бензовоз
В Сибири пропали сплавлявшиеся на надувном матрасе по горной реке туристы
В Иркутской области отыскали сплавлявшихся по реке на надувном матрасе туристов
Мужчина чуть не утонул в Живописной бухте Москвы–реки