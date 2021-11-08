На реке Лена в Киренске спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед

В Иркутской области 7 ноября на реке Лена в районе паромной переправы «микрорайон Пролетарский — город Киренск» мужчина провалился под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Местный житель 1986 года рождения, решив сократить путь, не учел, что толщина льда не реке не превышает пяти-семи сантиметров. Хрупкий настил разрушился под весом человека. Очевидцы, заметив тонущего, позвонили спасателям.

Мужчине повезло — спасательный пост находился неподалеку, и сотрудники МЧС со специальным оборудованием пришли на помощь достаточно быстро. Глубина в месте провала — до четырех метров. Был подан спасательный линь, с его помощью удалось подтянуть пострадавшего к берегу. Там его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

Георгий Агафонов, начальник Северного поисково-спасательного отряда по городу Киренску ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:

– На реке Лене в черте города Киренска лед встал, но его толщина не выдерживает никакой критики и не позволяет пока оборудовать пешеходные ледовые переходы, связывающие островную часть города с микрорайонами. Но из года в год мы наблюдаем повторяющуюся картину: местные жители в период ледостава вопреки требованиям безопасности самовольно переходят по льду. Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей, в потенциально опасных местах организовано дежурство спасателей.

Поскольку желание сократить путь сильнее инстинкта самосохранения, и людей не смущают промоины, трещины, вероятность оказаться в воде, патрульными группами пресекаются их попытки выхода на лед. С гражданами проводится разъяснительная работа. Осенний лед небезопасен, поскольку имеет неоднородную структуру, толщина его варьируется, имеются полыньи, которые скрываются под выпадающим снегом. Специалисты МЧС убедительно просят обращать внимание на установленные запрещающие знаки и информационные аншлаги, предупреждающие об опасности, и не допускать выходов и выездов на лед вне пеших ледовых переходов и переправ.

На реках региона продолжаются процессы ледообразования. Ледостав наблюдается на Лене в районе города Киренска и на реке Бирюсе в районе Бирюсинска. На реке Лене в районе Качуга забереги — 80%, шугоход1 40%, в районе Жигалово забереги — 50%, шугоход 50%, в районе Усть-Кута забереги — 10%, шугоход 40%. На реке Киренге в районе Казачинского забереги — 30%, шугоход 60%. На реке Витим в районе Бодайбо забереги — 20%, шугоход 100%. В ближайшие время на реках области ожидается усиление процессов ледообразования.

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1Шугоход — движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда (шуги), представляющего собой ноздреватую, рыхлую массу, состоящую из кристаллов пластинчатой формы.

