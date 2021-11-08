На участие в Форуме молодых лидеров стран Арктического совета поступило почти 600 заявок

На участие в Форуме молодых лидеров стран Арктического совета ICE: Inspiration. Communication. Efforts поступило 586 заявок, мероприятие состоится в Салехарде 6–9 декабря, сообщает Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.

Участники форума совместно с экспертами разработают дорожную карту реализации проектов для стран Арктического региона.

470 заявок направили молодые люди из 48 стран и 54 регионов России, из них 96 заявок от иностранных участников, 374 от кандидатов из России. Среди российских регионов по количеству заявок лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Мурманская и Свердловская области. Из 470 кандидатов организаторы отберут 100 участников, которые приедут на форум в Салехард для совместной работы над проектами и участия в дискуссиях.

«Мы получили 470 заявок от молодых людей из 49 стран мира. Конкурс – 47 человек на место. Это говорит о высокой мотивации и заинтересованности молодежи в развитии северных территорий. Уже сегодня и в обозримой перспективе без их участия невозможна реализация масштабных проектов Арктики в области экологии, урбанистики и развития малых территорий, бизнеса, добровольчества и других. Поэтому такие площадки, как Форум молодых лидеров стран Арктического совета, – отличный опыт по поддержке и подготовке профессиональных кадров циркумполярных стран», – отметил директор Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Программа форума включает в себя не только дискуссионную площадку, но и практический трек. На протяжении всех дней форума участники будут разрабатывать проекты в четырех лабораториях: «Бизнес-Акселерация», «Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодежных медиа». По итогам форума каждая лаборатория представит проекты, которые войдут в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года.

Целью Форума ICE является налаживание сотрудничества между молодежью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США. Для этого на форуме будут работать несколько лабораторий: «Бизнес-Акселерация», «Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодежных медиа».

Форум молодых лидеров стран Арктического совета ICE: Inspiration. Communication. Efforts включен в План основных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете на 2021–2023 годы. В числе организаторов форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, окружной Департамент молодежной политики и туризма, Департамент внешних связей автономного округа, Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Арктический совет».