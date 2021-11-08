Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа

Ведущая Настя Ивлеева хранит фотографии с Элджеем. Телеведущая тяжело переживает развод с Элджеем. Как оказалось, девушка не стала избавляться от напоминаний о бывшем возлюбленном. О расставании Насти Ивлеевой и Элджея слухи ходили давно, но бывшие влюбленные подтвердили эту информацию только летом 2021 года. Вскоре состоялся и развод, в результате которого почти все совместно нажитое имущество отошло телеведущей. Ивлеева редко комментировала проблемы в личной жизни, предпочитая в это сложное время с головой погрузиться в работу. Очередные кадры, сделанные в квартире Анастасии, доказали, что звезда до сих пор вспоминает прошлое. К таким выводам пришли ее поклонники, увидев на холодильнике телеведущей несколько совместных снимков с Элджеем. На кадрах экс-супруги запечатлены целующимися и обнимающимися. Также там нашлось место и для изображения Аллы Пугачевой, которую Ивлеева считает своим кумиром.Холодильник Насти Ивлеевой Напомним, недавно Анастасия призналась, что некоторые поступки Элджея ранили ее. Почти сразу после разрыва рэпер выпустил новую песню, в которой нелестно отзывался о бывшей жене. «Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать. Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах. А там «больше не твой член», «было прикольно» чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот что делает доброе расставание!» — рассказывала Анастасия в беседе с Идой Галич. Сейчас карьера Ивлеевой развивается со стремительной скоростью. Девушка работает над несколькими проектами для YouTube, успевая удовлетворять и свои кинематографические амбиции. А вот дела Элджея складываются так себе: у рэпера давно не выходило громких хитов, а без Анастасии он перестал быть интересен светским обозревателям. При этом о личной жизни обоих пока нет никакой информации. Поклонники уверены, что развод стал таким стрессом для звезд, что они еще долго не захотят думать о романтических отношениях.