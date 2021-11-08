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Наталья Аринбасарова рассказала, почему не сложился ее брак с Андреем Кончаловским: "Он человек неверный"

Наталья Аринбасарова рассказала, почему не сложился ее брак с Андреем Кончаловским: "Он человек неверный"

75-летняя актриса Наталья Аринбасарова, известная по ролям в фильмах "Первый учитель", "У озера", "Транссибирский экспресс", стала гостьей нового выпуска программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Бывшая супруга Андрея Кончаловского рассказала в том числе и о своем браке с режиссером, а также прокомментировала, как складываются ее отношения с экс-супругом сегодня.

Напомним, что Наталья стала второй супругой Кончаловского и вышла за него замуж в 1964 году. В браке они были пять лет.

Я ничуть не жалею, что мы расстались. Потому что я максималистка: мне или все, или ничего не надо. А он человек очень неверный,

— сказала Аринбасарова.


Наталья Аринбасарова

Для Натальи брак с известным режиссером был первым — познакомились они как раз на съемках "Первого учителя", и актриса не отрицает, что в то время была довольно наивной. Ей тогда было 19 лет, а Кончаловскому — 28 лет.

Я не знала про измены ничего, поэтому даже в мыслях не могла этого допустить, понимаете? Я была наивным человеком. Я просто понимала, что что-то происходит не то. Я чувствовала. Я человек чувствительный. И уже не те отношения... Я поняла, что все как-то рушится, и решила: надо или все, или ничего не надо. Если бы я сказала: "Нет, мы не расходимся", то он не посмел бы со мной разойтись — маленький ребенок, меня обожали его родители. Вся эта тягомотина вот так продолжалась бы,

— заявила Аринбасарова.

В браке у них с Кончаловским родился сын Егор, который сейчас также известен как режиссер и продюсер.


Наталья Аринбасарова с сыном Егором

Говоря об изменах экс-супруга, Наталья также отметила, что Кончаловский всегда женился на женщинах, в которых влюблялся, и всегда поддерживал всех своих детей, поэтому она не назвала бы его непорядочным. Однако актриса отметила, что лично в жизни своих детей от разных браков Кончаловский присутствовал редко.

Непросто жить с талантливым человеком. У него все жены прекрасные, он всем детям дал образование. Но присутствия в жизни детей у него никогда не было,

— сказала Наталья Аринбасарова.


Наталья Аринбасарова в фильме "Первый учитель"

Аринбасарова также отметила, что режиссер был очень требователен в быту. Например, требовал у нее каждый день яблочный мусс, а для этого Наталье приходилось вручную чистить два килограмма яблок.

Сегодня с Кончаловским Аринбасарова иногда общается, но близкими эти отношения не называет. Так, трагедию в жизни бывшего мужа — аварию с его участием, в которой серьезно пострадала его дочь от Юлии Высоцкой Маша — она с ним не обсуждала. Напомним, что за рулем тогда был Кончаловский, девочка посла аварии впала в кому, о ее состоянии на данный момент публике неизвестно.

Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить,

— сказала актриса, отметив, что Кончаловский поздравил ее с юбилеем (день рождения у нее был 24 сентября) и прислал цветы.


Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Так мы особенно не общаемся, ведь он живет домашней жизнью,

— добавила Аринбасарова.

Напомним, что всего Кончаловский был женат пять раз. В этих браках у него родилось семеро детей. Последней его супругой, с которой он живет и сейчас, стала Юлия Высоцкая. Они поженились в 1998 году.

Аринбасарова после брака с Кончаловским был замужем еще дважды: за художником Николаем Двигубским и за режиссером Эльдором Уразбаевым.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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