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Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате

Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
48-летняя певица  Наташа Королева поделилась архивным фото и рассказала, как 32 года назад приехала покорять Москву. Наташа Королева пустилась в воспоминания и заговорила о своих первых шагах к популярности. Дело в том, что для певицы 7 ноября – не случайный день. Артистка в Instagram разместила фотографию, сделанную 32 года назад. На черно-белом снимке будущей знаменитости 16 лет. Королева отметила, что 7-е ноября является для нее знаковой датой, так как именно в этот день в 1989 году она приехала на поезде Киев-Москва покорять российскую эстраду.
Наташа Королева в 16 лет «Я помню как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва!!! 7 ноября 1989 Года поезд Киев-Москва привёз меня в Москву, блин 32 Года назад как миг!!! Так что для меня 7 ноября моя личная Знаковая дата!!», ― прокомментировала фотографию певица. «Наташка, а ты все такая же хорошенькая и молоденькая😘», отметила Валерия. Кстати, уже через год – в 1990-м Королева станет суперзвездой отечественной сцены, исполнив хит «Желтые тюльпаны». Песню специально для нее написал Игорь Николаев, на тот момент будущий муж, а сейчас бывший. Композитор отберет Наташу Королеву на прослушиваниях для своего нового вокального проекта, а потом влюбится в нее. Их брак официально просуществует с 1992 года по 2001-й. Кстати, именно Николаев придумал Наталье Порывай псевдоним Королева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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