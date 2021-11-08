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"Неприглядная правда": Анфиса Чехова показала, как фотошопила жир при весе 100 килограммов

"Неприглядная правда": Анфиса Чехова показала, как фотошопила жир при весе 100 килограммов

43-летняя Анфиса Чехова сделала откровенное признание. Звезда раскрыла, как в прошлом фотошопила свои фотографии, сообщает Teleprogramma.pro.

Анфиса Чехова призналась, что ранее уменьшала на фотографиях свои пропорции. Телеведущая продемонстрировала, как на самом деле выглядела в браке с Гурамом Баблишвили.

"Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза!" — написала знаменитость, показав "неприглядную правду".

На опубликованных снимках без ретуши звезда продемонстрировала полные бедра и выпирающий живот.

"Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014–2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки", — цитирует Чехову "СтарХит".

По словам Анфисы Чеховой, она страдала от хейтеров, критиковавших даже ее отретушированные фотографии.

"Даже под отфотошопленными снимками мне писали: "Похудей, жирная". Представляете, что было бы, если бы я опубликовала реальные кадры?" — написала звезда.

Телеведущая отметила, что любила себя и баловала, однако внутренне продолжала оставаться "прежней Анфисой", зависимой от "еды и мнения окружающих".

"И мое тело не менялось! Только под действием фотошопа", — отметила звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Анфиса Чехова удивила поклонников, снявшись в ванной совершенно голой.

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По материалам: uposters.ru

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