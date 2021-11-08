Несовершеннолетним разрешат посещать торговые центры только с родителями

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова рассказала о новых ограничительных мерах сегодня в прямом эфире на официальных страницах правительства региона в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Об этом

сообщает пресс-служба правительства.

С 8 ноября жители и гости Иркутской области при посещении организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и других развлекательных организаций, магазинов непродовольственных товаров, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун обязаны иметь при себе один из документов: сертификат о вакцинации против COVID-19 и QR-код, справка о перенесенном COVID-19 не более шести месяцев назад, справка о прохождении вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее, чем за 72 часа. Также необходима копия паспорта.

Исключения касаются посетителей пунктов вакцинации и несовершеннолетних. При этом дети и подростки могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении законных представителей.

С 8 ноября хозяйствующие субъекты обязаны организовать проверку наличия и действительности QR-кода и документов у посетителей вышеуказанных организаций в соответствии с указом губернатора № 279.

За нарушения требований этого указа граждане и хозяйствующие субъекты несут ответственность, предусмотренную статьей 20.6.1 КоАП. Размер административного штрафа для граждан составляет от одной до 30 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей.