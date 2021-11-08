Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Джигурда наметил дату боя с Пригожиным: «Буду дожимать за его неадекватный ответ»

Никита Джигурда наметил дату боя с Пригожиным: «Буду дожимать за его неадекватный ответ»

Никита Джигурда наметил дату боя с Пригожиным: «Буду дожимать за его неадекватный ответ»
Эпатажный артист объяснил WomanHit.ru, зачем подрался с Отаром КушанашвилиНесмотря на отсутствие бурной светской жизни во время локдауна, некоторые персоны все равно попали в список обсуждаемых. Так, в Сети вот уже который день сплетничают о боксерском поединке между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили. Поскольку мероприятие проходило в закрытом формате, так что звездных бойцов даже нельзя было снимать на ринге, о деталях поединка мало что известно. Впрочем, еще до того, как эпатажные персоны вступили на этот скользкий путь, Джигурда поведал WomanHit.ru в эксклюзивной беседе, зачем ему все это нужно. Оказалось, что тем самым Джигурда собирался «очистить» карму Кушанашвили…«Я не хожу ни в какие залы, я 11 лет назад впервые получил перчатки в проекте 'Король ринга» и победил в финальном бою, завоевав титул «Король ринга чести». С тех пор я ни разу не надевал перчатки. Но я думаю, что Отар Кушанашвили не спрыгнет все-таки и не захочет позорить свои грузинские корни. Я вызвал на дуэль Отара Кушунашвили за его оскорбление в мой адрес. Я не понимаю, что случилось. Он в своей программе очень грязно меня оскорблял. Видимо, кто-то из тех троих, кого я прежде вызывал на дуэль и на ринг, я имею в виду телеведущего Владимира Соловьева, Сергея Жорина и Иосифа Пригожина, проплатил Отарику, чтобы он отвлек внимание от этих троих. Хочется, чтобы он согласился, потому что я смогу сжечь большую часть его отрицательной кармы и нокаутом перегрузить ему мозги, чтобы он поменял отношение к Народному артисту Чеченской республики, заслуженному артисту Кабардино-Балкарии, ну и «городскому сумасшедшему» Никите Джигурде", — заявил артист.
«Когда я в свое время дрался с Виталием Милоновым, он не струсил, но просил перед самым боем не бить его в лицо и по печени. А с Отаром будет жестко. Но еще и в зависимости от его дальнейшего поведения. Буду я его убивать, фигурально выражаясь, или побалуюсь с ним все-таки, и он легким сотрясением отделается?» — разоткровенничался Джигурда. Чем же закончился поединок, пока не совсем ясно: официальные результаты почему-то активно скрывают. Впрочем, у Никиты уже подоспели планы для следующего боя. На сей раз надеть перчатки предлагается Иосифу Пригожину. По слухам, уже назначена дата — 12 декабря.«Я буду дожимать Иосифа Пригожина за его неадекватный ответ: когда я сказал, что мне Шнуров больше нравится, Иосиф грязными словами по мне прошелся. Ну он тоже, видимо, боится… Я в свои 60 полон славянского духа, владею оккультными практиками, мне даже готовиться не надо», — пояснил Никита. При этом он также уже вызвал супруга Валерии на поединок на просторах Instagram. Правда, сам Пригожин на предложение встретиться на ринге пока никак не отреагировал. Как выясняется, не все звезды предпочитают решать вопросы посредством драки.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Зубы мудрости: нужно ли их удалять
Зубы мудрости: нужно ли их удалять
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
За Никиту Преснякова заступился младший брат
За Никиту Преснякова заступился младший брат

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

Джигурда объяснил, почему Клинтон проиграла на выборах
В глобальной web-сети выложили видео изнасилования «Люси» Никитой Джигурдой
В сети выложили видео изнасилования «Люси» Никитой Джигурдой
Ради получения наследства Никита Джигурда потребовал отменить его развод с Мариной Анисиной