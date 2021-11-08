Никита Джигурда наметил дату боя с Пригожиным: «Буду дожимать за его неадекватный ответ»

Эпатажный артист объяснил WomanHit.ru, зачем подрался с Отаром КушанашвилиНесмотря на отсутствие бурной светской жизни во время локдауна, некоторые персоны все равно попали в список обсуждаемых. Так, в Сети вот уже который день сплетничают о боксерском поединке между Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили. Поскольку мероприятие проходило в закрытом формате, так что звездных бойцов даже нельзя было снимать на ринге, о деталях поединка мало что известно. Впрочем, еще до того, как эпатажные персоны вступили на этот скользкий путь, Джигурда поведал WomanHit.ru в эксклюзивной беседе, зачем ему все это нужно. Оказалось, что тем самым Джигурда собирался «очистить» карму Кушанашвили…«Я не хожу ни в какие залы, я 11 лет назад впервые получил перчатки в проекте 'Король ринга» и победил в финальном бою, завоевав титул «Король ринга чести». С тех пор я ни разу не надевал перчатки. Но я думаю, что Отар Кушанашвили не спрыгнет все-таки и не захочет позорить свои грузинские корни. Я вызвал на дуэль Отара Кушунашвили за его оскорбление в мой адрес. Я не понимаю, что случилось. Он в своей программе очень грязно меня оскорблял. Видимо, кто-то из тех троих, кого я прежде вызывал на дуэль и на ринг, я имею в виду телеведущего Владимира Соловьева, Сергея Жорина и Иосифа Пригожина, проплатил Отарику, чтобы он отвлек внимание от этих троих. Хочется, чтобы он согласился, потому что я смогу сжечь большую часть его отрицательной кармы и нокаутом перегрузить ему мозги, чтобы он поменял отношение к Народному артисту Чеченской республики, заслуженному артисту Кабардино-Балкарии, ну и «городскому сумасшедшему» Никите Джигурде", — заявил артист.«Когда я в свое время дрался с Виталием Милоновым, он не струсил, но просил перед самым боем не бить его в лицо и по печени. А с Отаром будет жестко. Но еще и в зависимости от его дальнейшего поведения. Буду я его убивать, фигурально выражаясь, или побалуюсь с ним все-таки, и он легким сотрясением отделается?» — разоткровенничался Джигурда. Чем же закончился поединок, пока не совсем ясно: официальные результаты почему-то активно скрывают. Впрочем, у Никиты уже подоспели планы для следующего боя. На сей раз надеть перчатки предлагается Иосифу Пригожину. По слухам, уже назначена дата — 12 декабря.«Я буду дожимать Иосифа Пригожина за его неадекватный ответ: когда я сказал, что мне Шнуров больше нравится, Иосиф грязными словами по мне прошелся. Ну он тоже, видимо, боится… Я в свои 60 полон славянского духа, владею оккультными практиками, мне даже готовиться не надо», — пояснил Никита. При этом он также уже вызвал супруга Валерии на поединок на просторах Instagram. Правда, сам Пригожин на предложение встретиться на ринге пока никак не отреагировал. Как выясняется, не все звезды предпочитают решать вопросы посредством драки.