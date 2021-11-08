Николай Басков поругался с Сергеем Лазаревым

Певец Николай Басков вступил в перепалку с Лазаревым. С недавних пор артисты стали ведущими шоу «Дуэты», который показывает «Россия 1». После выступления Миши Марвина и рэпера Natan между Сергеем и Николаем произошла словесная перепалка. Все дело в том, что «золотой голос» в какой-то момент решил присоединиться к исполнителям. «Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть? Постоянно свои пять копеек…» — возмутился Сергей Лазарев.Сергей Лазарев «Натуральный блондин» не стал молчать. «У меня душа поет. Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой», — парировал Басков. Тем не менее Лазарев дал понять, что Николай просто испортил номер.