Новый мэр Нью-Йорка предложил изучать криптовалюты в школах

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в комментарии CNN призвал местные школы подготовить учеников к «новому образу мышления», связанному с технологией блокчейн и цифровыми активами.

Политик отметил низкую осведомленность в сфере криптовалют среди своих молодых избирателей:

«Когда я говорил о блокчейне и биткоине, молодежь останавливалась и спрашивала меня: “Что это?”».

В качестве аргумента в пользу включения этой темы в учебные программы школ Адамс назвал цифровые активы «новым способом оплаты товаров и услуг по всему миру».

По его словам, Нью-Йорк должен оставаться центром инноваций. Для этого новоизбранный мэр также планирует обязать местный бизнес принимать биткоин и другие криптовалюты в качестве способа оплаты.

Ранее Адамс заявил о намерении получить три первых зарплаты в цифровом золоте после вступления в должность в январе 2022 года. Он поддержал аналогичную инициативу мэра Майами Фрэнсиса Суареса.

В ходе предвыборной кампании Адамс пообещал превратить город в центр биткоин-индустрии. Он также изучит перспективу создания собственной городской цифровой валюты по аналогии с MiamiCoin.

Напомним, многие криптовалютные компании были вынуждены покинуть Нью-Йорк из-за действующей в нем лицензии BitLicense, требования которой считаются наиболее строгими для индустрии на уровне штата.