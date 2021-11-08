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Новый отечественный вертолет Ка-226Т впервые поднялся в воздух

Новый отечественный вертолет Ка-226Т впервые поднялся в воздух

Новый российский вертолет Ка-226Т впервые поднялся в воздух — об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России". Разработкой модификации занимается Национальный центр "Миль и Камов".

"Ка-226Т — первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в "цифре". Это позволило существенно сократить время создания машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям", — отмечается в пресс-релизе.

Как следует из индекса, новинка является модернизацией Ка-226. Ее рабочее название — "Альпинист", на таком варианте остановились из-за приспособленности к работе в высокогорных условиях. Речь идет о действительно глубокой переработке базовой модели — разработчики заново спроектировали планер и фюзеляж, создали ударопрочную топливную систему, установили новую колонку несущего винта, новое пилотажно-навигационное оборудование и системы связи.

Ожидается, что улучшенный вертолет пойдет в серийный выпуск в Улан-Удэ в 2022 году. Помогать в этом будет АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (Башкортостан).

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По материалам: uposters.ru

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