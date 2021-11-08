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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 ноября 2021 года

Начинается новая неделя, которая может начаться с неблагоприятной ноты из-за положения Луны. Тем не менее нумерологи считают, что числа сегодня легко смогут нейтрализовать негативную энергию ночного светила.


Да, этот день вряд ли можно назвать простым. По этой причине старайтесь следовать советам экспертов. Также сегодня полезно будет пользоваться шепотками на понедельник, которые помогут превратить тяжелый день в удачный.

Число-покровитель 8 ноября 2021 года

Для того, чтобы узнать число-покровитель, нам нужно произвести простые расчеты. Достаточно сложить все цифры даты 8.11.2021 и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 1: 8+1+1+2+0+2+1+1=16. 1+6=7.

Семерка правит миром. Это светлое число удачи и добра. Оно хочет, чтобы мы провели этот день в уединении. Нумерологи рекомендуют не посещать людных мест и не слушать мнение посторонних людей. Главным символом дня становится роза — красивая, но колючая. Сегодня окружающие нас люди могут быть такими же: привлекать наше внимание, давать ложные надежды, предавать. Будьте осторожнее.



События 8 ноября из прошлого

8 ноября 1602 года была основана Бодлианская библиотека, которую многие считают самой старой. Это день, когда нужно стремиться к знаниям и обращать внимание на важные факты.

8 ноября 1893 года в штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах. Сегодня нам необходимо уважать чужие права, давать людям свободу и не ограничивать их ни в чем.

8 ноября 1895 года было открыто рентгеновское излучение. В этот же день в 1903 году был создан электрокардиограф. Это тот день, когда вы можете создать нечто очень важное. Сегодня будет везти ученым, инженерам и творческим личностям.

Советы нумерологов на этот понедельник

Это благоприятный день для глобальной перезагрузки сознания. Сегодня полезными могут быть духовные поиски, смена обстановки.


У каждого вашего действия должна быть целесообразность и обоснованность. Не поступайте необдуманно. Это чревато проблемами, хотя Семерка поможет многие из проблем обойти стороной.

Действуйте в привычном ритме. Не торопитесь и не начинайте дел, которые могут выбить вас из колеи.

Сегодня важна экономия времени, а не денег. Если понадобится потратиться, чтобы сэкономить время, не жадничайте.

В такие дни могут открываться любовные треугольники. Это произойдет с теми, кто не уважает свою вторую половинку.

Нумерологи советуют избавиться от иллюзий. Не полагайтесь на интуицию и не принимайте желаемое за действительное.

В общении с неприятными людьми проявляйте тактичность. Ни в коем случае не отвечайте негативом на негатив. Это чревато серьезными конфликтами.

В этот понедельник можно заниматься самоанализом. Подумайте о том, какие ошибки вы совершили недавно и почему, но не впадайте в крайности. Излишние самокопания могут сильно навредить.

Талисманы удачи на 8 ноября

Руна Наутиз. Это руна терпения и силы духа. Нанесите ее на правую кисть или поставьте на рабочий стол компьютера. Нужно, чтобы вы ее постоянно видели. Вот как она выглядит:



Самый сильный и полезный минерал на сегодня — белый кварц. Он олицетворяет собой чистое сознание и помогает людям видеть мир таким, как он есть на самом деле.

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По материалам: dailyhoro.ru

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