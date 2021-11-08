Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то мечтали многие мужчины, но со временем все изменилось

Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то мечтали многие мужчины, но со временем все изменилось

Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то мечтали многие мужчины, но со временем все изменилось

Тара Рид стала известной благодаря своему таланту – она комедийная актриса, которая в девяностых снялась в фильме «Американский пирог». На тот момент блондинка имела прекрасное милой личику, стройную фигуру.

Но, к сожалению, время не стоит на месте. Не так давно актрисе исполнилось 45 лет и она поделилась своими фотографиями в открытом купальнике. Поклонники были шокированы увиденным.

На фото Тара продемонстрировала тело с выпирающими ребрами. Кажется, что блондинка избавилась от всего жира. Кроме этого, на ее голове красовались обезвоженные растрепанные волосы, а на лице была видна усталость. Фото, отснятые в черно-белом формате усилили ощущение того, что с актрисой что-то не так.

Подписчики не на шутку забеспокоились о здоровье актрисы. Многие начали подозревать анорексию, другие же сделали выводы, что девушка употребляет наркотические вещества.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Прогноз геомагнитной активности на 7 ноября 2021 года
Прогноз геомагнитной активности на 7 ноября 2021 года
Михаил Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии
Михаил Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду
В Твери в «Кванториуме» расскажут об истории развития информационных технологий в России
В Твери в «Кванториуме» расскажут об истории развития информационных
В Астрахани открылось ещё 220 дополнительных мест в детских садах
В Астрахани открылось ещё 220 дополнительных мест в детских садах
Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то мечтали многие мужчины, но со временем все изменилось
Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то
Ветеринары рассказали, как определить коронавирус у своего питомца
Ветеринары рассказали, как определить коронавирус у своего питомца
Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач
Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач
С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде
С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или
Электроснабжение в Грановщине восстановят к 16:00 8 ноября
Электроснабжение в Грановщине восстановят к 16:00 8 ноября
Прокуратура оштрафовала «ИрАэро» за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса
Прокуратура оштрафовала «ИрАэро» за неразмещение пассажиров в
Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад
Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад
СМИ сообщили об аннулировании сроков действия QR-кодов на Госуслугах
СМИ сообщили об аннулировании сроков действия QR-кодов на Госуслугах

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Сергей Зверев выложил видео буллинга
Сергей Зверев выложил видео буллинга
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли Бибер и другие на гала-вечере LACMA Art+Film
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в

Еще по теме

Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Ольга Бузова продемонстрировала свой загар в необычном бикини
Солистка "А-Студио" Кети Топурия отметила 30-летие в купальнике с разрезом (фото)
Актриса Екатерина Гусева в бикини похвасталась естественной красотой (фото)