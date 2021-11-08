Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то мечтали многие мужчины, но со временем все изменилось

Тара Рид стала известной благодаря своему таланту – она комедийная актриса, которая в девяностых снялась в фильме «Американский пирог». На тот момент блондинка имела прекрасное милой личику, стройную фигуру.

Но, к сожалению, время не стоит на месте. Не так давно актрисе исполнилось 45 лет и она поделилась своими фотографиями в открытом купальнике. Поклонники были шокированы увиденным.

На фото Тара продемонстрировала тело с выпирающими ребрами. Кажется, что блондинка избавилась от всего жира. Кроме этого, на ее голове красовались обезвоженные растрепанные волосы, а на лице была видна усталость. Фото, отснятые в черно-белом формате усилили ощущение того, что с актрисой что-то не так.

Подписчики не на шутку забеспокоились о здоровье актрисы. Многие начали подозревать анорексию, другие же сделали выводы, что девушка употребляет наркотические вещества.