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Объявлено время проведения юбилейной трансляции к 20-летию Xbox

Объявлено время проведения юбилейной трансляции к 20-летию Xbox


Сегодня Microsoft поделилась информацией о том, во сколько именно игрокам следует ждать трансляцию к 20-летнему юбилею Xbox. Ранее уже было известно, что специальное событие состоится 15 ноября. Теперь известно время начала – 21:00 по московскому времени.

Компания Microsoft пока не делится информацией о том, что стоит ждать в рамках данного мероприятия. Но инсайдер Джез Корден сообщил, что готовится нечто интересное, хотя он и сам пока не знает, что именно.

Напомним, ранее Microsoft говорила, что в рамках этой трансляции, приуроченной к 20-летию Xbox, она планирует вместе с игроками вспомнить, какими были прошедшие 20 лет для Xbox. Ходят слухи, что в рамках данного события могут рассказать о новых играх в программе обратной совместимости или сделать интересные анонсы по Game Pass.

В любом случае, некоторые интересные новости в рамках юбилейной трансляции Xbox точно сообщат, поэтому не пропустите ее – 15 ноября, в 21:00 по московскому времени. Смотреть трансляцию можно будет на официальных каналах Xbox (Youtube, Twitch). Заявлено, что трансляция получит субтитры на русском языке.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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