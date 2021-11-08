Около 50 Гб займет Elden Ring на приставках Xbox





Игра Elden Ring не займет много места на игровых приставках Xbox One и Xbox Series X | S, по крайней мере, в сравнении с другими AAA-проектами последних лет. Если верить информации на странице игры в Microsoft Store, Elden Ring потребуется около 50 Гб свободного места на консолях Xbox. Естественно, когда до выхода игры остается еще несколько месяцев, размер явно указан не точный, и к релизу он может измениться.

Ранее стало известно, что в игре будет пять классов героев, которых на старте могут выбрать игроки. Кроме того, разработчики уже поделились информацией о технических деталях игры Elden Ring, для приставки Xbox Series X заявлено наличие трассировки лучей.

Напомним, что дата выхода игры Elden Ring назначена на 25 февраля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах.

Предзаказ ELDEN RING

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