Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей

Звезда намерена решить этот вопрос через судПевица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что Московский художественный академический театр имени Максима Горького должен ей выплатить почти 500 тысяч рублей. Об этом артистка сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!».Бузова отметила, что руководство культурного учреждения не предупредило ее об отмене спектакля с ее участием. Также, по словам певицы, ей не выплатили гонорар в размере 466 тысячи рублей. «Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — рассказала знаменитость.Напомним, 31 октября стало известно, что спектакль с Ольгой, который должен был быть 2 ноября, отменен. Тогда генеральный директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что отмена была связана с низкой продажей билетов. По словам мужчины, он разговаривал с Бузовой и предупреждал ее о снятии постановки. Телеведущая же пожелала театру таких же продаж билетов, как были на спектакль с ее участием.