Опубликован первый тизер-постер новой части Mass Effect





7 ноября – особый день для фанатов Mass Effect, который принято называть «день N7». В этом году компания Bioware решила отметить его вместе с фанатами, представив тизер новой части Mass Effect.

В Twitter-аккаунте серии разработчики разместили «сюрприз от команды, работающей над новой Mass Effect». Никакой информации по игре не предоставили, но поклонники франшизы уже успели заметить по постеру, что кратер на нем похож на голову гета, а корабль на постере – неизвестная модель, которой ранее не было в игре.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀



Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021



Разработка новой Mass Effect явно находится на ранней стадии, и в ближайшее время ожидать ее релиза не стоит.