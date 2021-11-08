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Отец Моргенштерна самоуничтожил себя

Отец Моргенштерна самоуничтожил себя
Певец Моргенштерн почти не видел своего отца. Артиста воспитывал отчим. Его родной отец — Тагир Валеев давно ушел из жизни. Моргенштерну тогда было всего 11 лет. Сам рэпер видел его всего пять раз. При этом мама музыканта — Марина всегда пыталась сохранить о нем хорошие воспоминания в памяти сына. В своем инстаграм Марина Моргенштерн рассказала о биологическом отце Алишера. «Я объясняла ребенку с детства, что его папа — самый замечательный, любит его и всегда думает о нем, но в жизни любого бывают обстоятельства, что папа не может приходить часто (тем более, жить с нами)», — отметила Марина.
Моргенштерн Кроме того, мама музыканта рассказала о жизни бывшего мужа. «Тагир писал интересные стихи и картины, занимаясь продуктовым бизнесом. Позже случились масштабные и тяжелые для него изменения в бизнесе (с помощью его «товарищей-соратников»). Не выдержав своего «нового статуса» (и изменившегося отношения к нему «в образе близких» людей), он начал самоуничтожать себя, как это может делать только сам человек, переживающий ретро-фильм в своей душе…» — добавила Марина Моргенштерн. Напомним, в этом году рэпер женился на своей давней подруге Диларе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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