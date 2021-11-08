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Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше других по размеру

Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше других по размеру


Уже не в первый раз возникает ситуация, когда игрокам с приставками Xbox Series X | S приходится загружать обновления для игр, которые по размеру заметно больше, чем у конкурентов. Такая проблема наблюдалась и с приставками Xbox One, но в случае с Xbox Series X | S она возникает чуть ли не постоянно, на что активно жалуются владельцы новых консолей Microsoft в соцсетях.

Выходит обновление для Assassin’s Creed Valhalla, которое станет доступно завтра (9 ноября) в 15:00 по московскому времени. Согласно информации на сайте Ubisoft, снова самый крупный по размерам патч – на приставках Xbox Series X | S.



Xbox Series X|S: 25 Гб



Xbox One: 20 Гб



PlayStation 5: 6.75 Гб



PlayStation 4: 4.55 Гб



PC: 20.31 Гб

Отметим, что с патчем игрокам в Assassin’s Creed Valhalla обещают исправления, улучшение производительности и новый контент. В частности, добавят Гробницы Павших (новая бесплатная активность), два новых достижения и три новых скилла.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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