"Переборщили с фотошопом": Волочкову высмеяли в Сети за "квадратную" попу

Вадим Карасев

45-летняя Анастасия Волочкова удивила пользователей Сети, показав свою фигуру. Подписчики балерины после этого высмеяли ее "квадратные" ягодицы.

Анастасия Волочкова в настоящее время наслаждается отдыхом в Турции. Звезда опубликовала на своей странице в истаграме фото на пляже в купальнике ультрамаринового цвета.

Однако пользователи Сети раскритиковали выставившую грудь и ягодицы напоказ Анастасию Волочкову, обвинив балерину в чрезмерном увлечении фотошопом.



При этом многие высмеяли зад знаменитой артистки, назвав его "квадратным". В то же время грудь балерины на снимке посчитали чересчур "размазанной".

"Настя, почему у вас бампер под прямым углом, как у меня колено?", "Настя, что произошло?, "Ну смешно", "Грудь налилась, а орех — сдулся", "Орех стал квадратным", "Мне одной кажется, что здесь сильно переборщили с фотошопом", "Богиня фотошопа", "А декольте перепудрила фотошопом", — цитирует пользователей Сети Teleprogramma.pro.

В сентябре балерина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантное фото, на котором позирует совершенно голой.

Отказавшаяся ради съемки даже от нижнего белья Анастасия Волочкова лишь прикрывает на снимке руками грудь и интимное место.

Как писал NEWSTES, ранее врач Илья Бурлаковский выявил у 45-летней Анастасии Волочковой серьезные проблемы со здоровьем, диагностировав нарушение кровоснабжения мозга.