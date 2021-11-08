Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач

Вадим Карасев

Современный мир весьма динамичен, поэтому многим из нас не удается успевать всё сразу. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, почему мы порой не можем решать вовремя свои проблемы.

Ранее мы уже рассказывали о шести главных причинах того, почему вы притягиваете к себе неприятности. Настало время немного расширить эту тему, узнав о главных причинах, по которым мы порой ничего не успеваем.

Неправильный отдых или его отсутствие

Да, нам порой нужно решать огромное количество самых разных задач дома и на работе, но это не значит, что можно пренебрегать отдыхом. Постоянные переутомления могут привести к эмоциональному выгоранию и хронической усталости, а это хуже, чем нерешенные задачи.

Старайтесь находить время для релаксации на работе. Каждый час нужно делать перерыв на 5 минут. Также на работе должен быть полноценный обед. Вы можете пользоваться медитациями на призыв энергии. Если вы сидите в душном офисе, старайтесь выходить на прогулку. Если вы работаете на ногах, то нужно находить возможность посидеть, перевести дыхание.

Лишает нас энергии и неправильный отдых на выходных. Не сидите у компьютера и не перегружайте свое тело тренировками. Помните о важности баланса. В выходные лучше отдыхать разными способами — час посмотрели сериал, потом вышли на прогулку, затем сделали вкусный обед, потом полежали, поели, сделали уборку и так далее. Полезно менять обстановку — выбираться на природу, за город, на дачу. Если вы работаете в офисе, то на выходных нужно как можно чаще выходить на улицу. Все это благотворно влияет на чакры и укрепляет биополе. Если вы будете правильно отдыхать, продуктивность моментально вырастет в разы.

Неправильное планирование

Многие люди не планируют ничего вовсе либо ставят себе недосягаемые цели на день, на неделю или на выходные. Старайтесь максимально тщательно планировать свои дела, разбивая недели на дни, а дни на часы. У вас перед глазами должен быть список того, что нужно сделать, с примерными временными рамками. Разбивайте сложные задачи на мелкие, чтобы видеть, как вы приближаетесь к цели. Это очень мотивирует, а значит, повышает продуктивность.

Вы слишком сильно спешите

Человек, который думает, что у него нет ни на что времени, рискует пребывать в постоянном стрессе. Это очень негативно сказывается на энергетике и здоровье. Помните о том, что всем людям не угодить, всех дел за день не переделать, всех денег не заработать. Попробуйте сделать свой темп чуть более размеренным.

Вы отказываетесь от поддержки

Чрезмерная самостоятельность — это плохо. Нет ничего плохого в том, чтобы попросить кого-нибудь о помощи. В трудные периоды людям просто необходимо ощущать поддержку со стороны второй половинки и родственников. Принимайте помощь от тех, кто ее предлагает.

Из нас высасывают энергию

Бывает так, что вокруг человека много токсичных людей, которые выпрашивают у них помощь, но потом не отдают должок. Если у вас горят планы, вы ничего не успеваете, то постарайтесь не тратить время на других людей. Ваши доброта и безотказность приносят очень много проблем вам самим. Токсичные люди видят вашу доброту и неумение говорить «нет». Если вы перестанете помогать им, это не сделает вас эгоистом. Любые подобные обвинения в ваш адрес — это чистой воды манипуляции. Не тратьте энергию на таких людей.

Синдром отличника

Иными словами, это перфекционизм. Когда человек хочет быть лучшим во всем, а также стремится к наилучшему результату, это забирает у него слишком много сил. Самыми лучшими становятся не те, кто тратит на привычные дела больше времени, а те, кто находят компромисс, золотую середину.

Вам не нравится то, чем вы занимаетесь

Если вы ненавидите свою работу, то не удивительно, что вы ничего не успеваете и у вас ничего не получается. Вам не нужно винить себя за это. Вместе этого нужно сфокусироваться на поисках новой работы, новых мотивирующих задач, увлечений. Так ваша энергетика вырастет, появится удача и мотивация.