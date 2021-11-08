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Подборка интересных явлений и ситуаций, которые редко увидишь своими глазами

Подборка интересных явлений и ситуаций, которые редко увидишь своими глазами
Вороне надоело лететь, и она решила прокатиться на спине у орла

На берег пляжа выкинуло позвоночник кита

От тяжести снега это дерево развалилось на очень симметричные части

Нашёл малыша, который похож своим окрасом на сосновую шишку

В Уэльсе родился телёнок с тремя глазами

Стал свидетелем редкого явления под названием «Призрак Броккена». Это случается, когда человек стоит на большей высоте в горах, и тогда он может увидеть свою тень, отбрасываемую на облако на более низкой высоте.

Моя жена нашла эту маленькую и красивую ящерку в нашем саду

Кажется, я нашёл тот самый обрыв, который запечатлён на обёртке этого шоколада

Этот автомат дал сбой и выдал все лакомства, что в нём находились

Заметил, что та часть моего растения, что стоит ближе к вай-фаю, просто погибает

Сегодня утром увидел это красивое отражение от моей входной двери

После мойки эта машина больше похожа на зеркало

Спиливал деревья на поле для гольфа и обнаружил шарик для гольфа в одном из спиленных деревьев

Сильный ветер буквально сорвал свежеуложенный асфальт и передвинул его

Наша местная библиотека переехала в помещение, где раньше располагался продуктовый магазин
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По материалам: Sivator

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