Подборка интересных явлений и ситуаций, которые редко увидишь своими глазами
Сегодня, 10:40
Вороне надоело лететь, и она решила прокатиться на спине у орла
На берег пляжа выкинуло позвоночник кита
От тяжести снега это дерево развалилось на очень симметричные части
Нашёл малыша, который похож своим окрасом на сосновую шишку
В Уэльсе родился телёнок с тремя глазами
Стал свидетелем редкого явления под названием «Призрак Броккена». Это случается, когда человек стоит на большей высоте в горах, и тогда он может увидеть свою тень, отбрасываемую на облако на более низкой высоте.
Моя жена нашла эту маленькую и красивую ящерку в нашем саду
Кажется, я нашёл тот самый обрыв, который запечатлён на обёртке этого шоколада
Этот автомат дал сбой и выдал все лакомства, что в нём находились
Заметил, что та часть моего растения, что стоит ближе к вай-фаю, просто погибает
Сегодня утром увидел это красивое отражение от моей входной двери
После мойки эта машина больше похожа на зеркало
Спиливал деревья на поле для гольфа и обнаружил шарик для гольфа в одном из спиленных деревьев
Сильный ветер буквально сорвал свежеуложенный асфальт и передвинул его
Наша местная библиотека переехала в помещение, где раньше располагался продуктовый магазин
По материалам: Sivator