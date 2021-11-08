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Подписчики Game Pass Ultimate могут получить «Доктора Хакима» в Apex Legends

Подписчики Game Pass Ultimate могут получить «Доктора Хакима» в Apex Legends


Несколько дней назад игра It Takes Two присоединилась к подписке Game Pass Ultimate, за счет подписки EA Play. Один из самых заметных персонажей игры – Доктор Хаким. Его сейчас можно получить в виде амулета в Apex Legends.

Подписчики EA Play и Game Pass Ultimate могут забрать в виде перка бесплатно амулет (талисман) с Доктором Хакимом в игре Apex Legends. Талисман можно установить в оружие. Чтобы получить амулет, нужно просто запустить игру Apex Legends, имея активную подписку EA Play (Game Pass Ultimate). Выдавать амулет будут до 1 декабря 2021 года.

Напомним, что игра Apex Legends является условно-бесплатной.

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По материалам: newxboxone

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