Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио

Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио


Студия Round8 опубликовала первый геймплей игры Lies of P, которая должна выйти в 2023 году на приставках Xbox Series X | S, Playstation 5 и на PC.

Lies of P является ролевым экшен-проектом с элементами Souls-игр, который предлагает мрачное переосмысление истории Пиноккио. Выглядит игра весьма атмосферно, в рамках представленного трейлера можно видеть чуть больше 2 минут геймплея с альфа-версии проекта. Главный герой игры сможет менять части своего тела на различное оружие — от крюка до огнемета.


Watch this video on YouTube

Разработчики обещают, что в игре Lies of P будет «глубокая боевая система» и увлекательная история. Кроме того, заявлена «уникальная система лжи», от ответов главного героя будет меняться ход заданий и основной сюжетной линии.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском вывезут за счет собственника самолета
Тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском вывезут за счет
Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн
Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5
TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров
TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров
Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше других по размеру
Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше
СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X | S
СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X
Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки
Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки
Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио
Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио
Давид Манукян до сих пор тоскует по Ольге Бузовой
Давид Манукян до сих пор тоскует по Ольге Бузовой
Анфиса Чехова шокировала своей реальной внешностью
Анфиса Чехова шокировала своей реальной внешностью
Николай Басков поругался с Сергеем Лазаревым
Николай Басков поругался с Сергеем Лазаревым
Анна Семенович поделилась отпускными кадрами в купальнике, демонстрируя пышные формы
Анна Семенович поделилась отпускными кадрами в купальнике,

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника
В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника

Еще по теме

Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года
Первый тизер Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition для Xbox
В Москве выступит группа White Lies
Elden Ring