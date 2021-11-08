Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио





Студия Round8 опубликовала первый геймплей игры Lies of P, которая должна выйти в 2023 году на приставках Xbox Series X | S, Playstation 5 и на PC.

Lies of P является ролевым экшен-проектом с элементами Souls-игр, который предлагает мрачное переосмысление истории Пиноккио. Выглядит игра весьма атмосферно, в рамках представленного трейлера можно видеть чуть больше 2 минут геймплея с альфа-версии проекта. Главный герой игры сможет менять части своего тела на различное оружие — от крюка до огнемета.

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Разработчики обещают, что в игре Lies of P будет «глубокая боевая система» и увлекательная история. Кроме того, заявлена «уникальная система лжи», от ответов главного героя будет меняться ход заданий и основной сюжетной линии.