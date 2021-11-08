При пожаре частного дома в Тайшетском районе погибла семейная пара

8 ноября в селе Бузыканово Тайшетского района при пожаре в частном доме на улице Школьной погибли супруги, хозяева дома. О возгорании в 2:42 в пожарно-спасательную службу сообщили соседи. Глубокой ночью пожар обнаружили слишком поздно — огонь успел распространиться на летнюю кухню и баню, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

К месту пожара были направлены четыре пожарных расчёта МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области. Первой прибыла добровольная пожарная команда муниципального образования. К этому моменту деревянный одноэтажный жилой дом и хозяйственные постройки были охвачены огнем, обрушилась кровля, существовала угроза распространения огня на другие строения. Очевидцы сообщили, что в доме живет семейная пара.

В ходе проливки и разбора обрушившихся конструкций на веранде и внутри дома были обнаружены погибшие мужчина 1969 года рождения и женщина 1971 года рождения — хозяева дома. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, устанавливая причину и обстоятельства пожара.

За прошедшие выходные и праздничные дни с 1 по 7 ноября на территории Иркутской области зарегистрировано 136 пожаров, на которых погибли пять человек. Самыми распространёнными причинами возгораний стали различные электротехнические причины, в частности — короткое замыкание электропроводки, перегрузка электросети из-за интенсивного использования электроприборов. По электротехническим причинам в регионе произошло 65 пожаров.

На втором месте среди причин пожаров — неосторожное обращение с огнём, это 55 пожаров с начала ноября. Нарушение правил эксплуатации печного отопления послужило причиной 12 пожаров.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области



