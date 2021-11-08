Прогноз геомагнитной активности на 7 ноября 2021 года

Геомагнитная обстановка 7 ноября 2021 года

Солнечная энергия и ее виды

Излучение Солнца в этих длинах волн почти постоянно и изменяется только на одну тысячу (0,1%) в течение 11-летнего солнечного цикла.

Влияние солнечной энергии

Существует теория, согласно которой космические лучи могут создавать в атмосфере центры образований, которые способствуют формированию облаков и создают более облачные условия.

Геомагнитная буря, которую астрономы ожидают в период с 5 по 8 ноября, не будет превышать уровень G3, и уже к вечеру 7 ноября ожидается нормализация магнитного поля Земли. Несмотря на это, врачи рекомендуют избегать перегрузки организма вредными привычками и неправильным питанием.Жизнь на Земле напрямую зависит от Солнца. Расстояние от нашего светила, расположение Земли к звезде определяют сезоны и погоду на планете, а выбросы солнечной энергии оказывают влияние на геомагнитное поле. Значительные колебания могут привести к сильным магнитным бурям, которые окажут влияние на самочувствие метеозависимых людей, которых на Земле около 60% от всех жителей.С 5 по 8 ноября 2021 года наблюдается повышение солнечной активности. Но учёные NOAA указывают, что она будет незначительной. На 6 ноября припадает пик солнечной бури, но ее сила не превысит уровень G3. Уже 7 ноября потоки солнечной радиации ослабеют и снизятся до уровня G2 в начале дня и до G1 к вечеру.Несмотря на это, врачи рекомендуют метеозависимым гражданам следить за общим состоянием здоровья, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. В эти дни следует снизить физическую активность, не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками и неправильной пищей.Космическая и земная погода, которую мы чувствуем на поверхности, зависит от небольших изменений на нашем светиле в течение всего солнечного цикла.Самое важное влияние, которое Солнце оказывает на Землю, — это яркость или освещенность самого светила. Оно производит энергию в виде фотонов света. Изменчивость излучения Солнца зависит от длины волн. Они имеют более высокую изменчивость, чем другие. Большая часть энергии Солнца излучается в видимом диапазоне длин волн (примерно 400-800 нанометров).В ультрафиолетовых длинах волн (120-400 нм) изменчивость солнечного излучения больше в течение солнечного цикла с изменениями до 15%. Это оказывает значительное влияние на поглощение энергии озоном и стратосферой.На более коротких длинах волн, таких как крайний ультрафиолет (EUV), Солнце изменяется на 30-300% за очень короткие промежутки времени, то есть за минуты. Эти длины волн поглощаются верхними слоями атмосферы, поэтому они оказывают минимальное влияние на климат Земли. На другом конце светового спектра, на инфракрасных (ИК) длинах волн (800-10 000 нм) Солнце очень стабильно и изменяется только на процент или меньше в течение цикла.Полная энергия солнечного света, интегрированная по длине волны, называется солнечной яркостью. По измерениям со спутников она составляет от 1365,5 Вт/м2 при минимуме солнечной энергии до 1366,5 Вт/м2 при ее максимуме.Увеличение TSI на 0,1% представляет собой изменение потребляемой энергии в верхней части атмосферы примерно на 1,3 Вт/м2. Она рассеивается, отражается и поглощается на разных высотах в атмосфере, но возникающее в результате изменение температуры атмосферы поддается измерению.Есть и другие типы космической погоды, которые могут повлиять на атмосферу. Энергичные частицы проникают в атмосферу и изменяют химические составляющие. Эти перемены у второстепенных видов, таких как закись азота, могут иметь долгосрочные последствия в верхних и средних слоях атмосферы, однако не было определено, оказывают ли они серьезное влияние на глобальный климат Земли.Продолжительность солнечного минимума также может влиять на климат Земли. В это время наблюдается максимум количества космических лучей, частиц высокой энергии, источник которых находится за пределами нашей Солнечной системы, достигающих Земли.