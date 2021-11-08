Прокуратура оштрафовала «ИрАэро» за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса

По постановлению Байкало-Ангарского транспортного прокурора заместителя генерального директора АО Авиакомпания «ИрАэро» оштрафовали за нарушение законодательства при задержке рейса на 44 часа в августе 2021 года. Прокурорскую проверку провели по коллективному обращению шести пассажиров рейса АО Авиакомпания «ИрАэро» по маршруту Петропавловск-Камчатский — Благовещенск — Красноярск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2021 года в связи с технической неисправностью воздушного судна рейс не был выполнен. В нарушение требований действующего законодательства перевозчик — Авиакомпания «ИрАэро» не разместила на время задержки рейса шесть пассажиров в гостинице.

В адрес генерального директора АО Авиакомпания «ИрАэро» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также в отношении заместителя генерального директора авиакомпании прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, по итогам Управление Роспотребнадзора по Иркутской области его оштрафовало.