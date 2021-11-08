Расставаться или нет: гадание, которое поможет принять решение

Вадим Карасев

Порой отношения заходят в тупик, и принять решение о расставании или сохранении союза бывает не так уж просто. С помощью простого гадания можно быстро получить ответ на заданный вопрос и обрести уверенность в будущем.

Принять верное решение и убедиться в том, что иного выхода из сложившейся ситуации нет, можно с помощью проверенного гадания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют погадать на отношения тем, кто запутался и не знает, стоит ли давать шанс существующему союзу, или же настала пора разорвать токсичную связь.

Как выполнить расклад на отношения

Точное гадание на картах поможет поразмышлять о будущем и принять правильное решение. Для него понадобится гадальная колода карт и время. Карты тасуют, держа в голове главный вопрос: «Расставаться или нет?», затем снимают правой рукой стопку к себе, вновь перемешивают, выбирают 6 карт и кладут их рубашками вверх в ряд. Толкование поможет определиться со сложным выбором.

Бубновая масть

Червовая масть

Крестовая масть

Пиковая масть

описывает событие, которое волнует больше всего.говорит о препятствиях, которые не дают принять верное решение.описывает события ближайшего будущего.говорит о сильных качествах союза, которые можно использовать для сохранения любви.укажет на людей, которые помогут преодолеть трудности, каким бы ни было окончательное решение.описывает те факторы, которые становятся препятствием для развития отношений.— дорога, расставание, путешествие или командировка.— беседа, новые встречи.— интересные знакомства, новые лица.— романтические отношения.— светлые надежды, планирование будущего.— неожиданные проблемы.— влиятельная женщина, мешающая отношениям.— влиятельный поклонник или настойчивый ухажер.— важное известие, открывающее завесу тайны.— неожиданное путешествие.— разговоры за спиной.— незнакомые люди, оказывающие влияние на отношения.— взаимные чувства.— совместное планирование.— вредные советы со стороны.— помощь со стороны родственников.— ненужное вмешательство.— домашние хлопоты.— работа и разъезды.— деловые встречи.— служебный роман.— обоюдная привязанность.— финансовая стабильность.— материальные проблемы.— влияние со стороны родственников избранника, часто не в лучшую сторону.— поддержка со стороны мужской части родственников избранника.— развитие бизнеса, решение сложных вопросов, напряжение.— разлука из-за путешествия, часто делового.— неприятные известия, тоска.— частые встречи с друзьями.— недомогание, развитие недуга.— несбыточные планы и пустые мечты.— напрасные ожидания, пустые хлопоты, тщетность.— ревность и злость.— влиятельный человек, оказывающий давление.— потрясение, открытие тайн.