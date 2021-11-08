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Расставаться или нет: гадание, которое поможет принять решение

Расставаться или нет: гадание, которое поможет принять решение

Порой отношения заходят в тупик, и принять решение о расставании или сохранении союза бывает не так уж просто. С помощью простого гадания можно быстро получить ответ на заданный вопрос и обрести уверенность в будущем.


Принять верное решение и убедиться в том, что иного выхода из сложившейся ситуации нет, можно с помощью проверенного гадания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют погадать на отношения тем, кто запутался и не знает, стоит ли давать шанс существующему союзу, или же настала пора разорвать токсичную связь.

Как выполнить расклад на отношения

Точное гадание на картах поможет поразмышлять о будущем и принять правильное решение. Для него понадобится гадальная колода карт и время. Карты тасуют, держа в голове главный вопрос: «Расставаться или нет?», затем снимают правой рукой стопку к себе, вновь перемешивают, выбирают 6 карт и кладут их рубашками вверх в ряд. Толкование поможет определиться со сложным выбором.


Первая карта описывает событие, которое волнует больше всего.
Вторая карта говорит о препятствиях, которые не дают принять верное решение.
Третья карта описывает события ближайшего будущего.
Четвертая карта говорит о сильных качествах союза, которые можно использовать для сохранения любви.
Пятая карта укажет на людей, которые помогут преодолеть трудности, каким бы ни было окончательное решение.
Шестая карта описывает те факторы, которые становятся препятствием для развития отношений.

Бубновая масть


6 — дорога, расставание, путешествие или командировка.
7 — беседа, новые встречи.
8 — интересные знакомства, новые лица.
9 — романтические отношения.
10 — светлые надежды, планирование будущего.
Валет — неожиданные проблемы.
Дама — влиятельная женщина, мешающая отношениям.
Король — влиятельный поклонник или настойчивый ухажер.
Туз — важное известие, открывающее завесу тайны.

Червовая масть


6 — неожиданное путешествие.
— разговоры за спиной.
— незнакомые люди, оказывающие влияние на отношения.
9 — взаимные чувства.
10 — совместное планирование.
Валет — вредные советы со стороны.
Дама — помощь со стороны родственников.
Король — ненужное вмешательство.
Туз — домашние хлопоты.

Крестовая масть


6 — работа и разъезды.
— деловые встречи.
— служебный роман.
— обоюдная привязанность.
10 — финансовая стабильность.
Валет — материальные проблемы.
Дама — влияние со стороны родственников избранника, часто не в лучшую сторону.
Король — поддержка со стороны мужской части родственников избранника.
Туз — развитие бизнеса, решение сложных вопросов, напряжение.

Пиковая масть


6 — разлука из-за путешествия, часто делового.
— неприятные известия, тоска.
8 — частые встречи с друзьями.
— недомогание, развитие недуга.
10 — несбыточные планы и пустые мечты.
Валет — напрасные ожидания, пустые хлопоты, тщетность.
Дама — ревность и злость.
Король — влиятельный человек, оказывающий давление.
Туз — потрясение, открытие тайн.
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По материалам: dailyhoro.ru

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