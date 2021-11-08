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Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки

Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки


Прошел месяц со дня релиза игры Back 4 Blood, но она сохраняет определенную популярность, и на минувшей неделе проект вновь был в ТОП-10 Steam. К концу октября разработчики сообщали, что уже порядка 6 миллионов игроков опробовали Back 4 Blood. Это весьма существенная цифра, даже несмотря на релиз игры в подписке Game Pass.

Сегодня разработчики из Turtle Rock Studios опубликовали план по пострелизной поддержке игры Back 4 Blood. Согласно их планам:



Ноябрь. Игра получит обновление, направленное на исправление основных ошибок и улучшение производительности.



Декабрь. Обновленный одиночный режим, новые типы карт, новые карты, новые линии снабжения и прочее.



2022 год. Заявлены 3 крупных платных дополнения. Первое из них — Tunnels of Terror (платное). Будет и бесплатный контент.

Ниже можно видеть планы разработчиков Back 4 Blood по пострелизной поддержке игры.


Back 4 Blood

Back 4 Blood – это захватывающий кооперативный шутер от первого лица от создателей признанной критиками франшизы Left 4 Dead. Вы находитесь …
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По материалам: newxboxone

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