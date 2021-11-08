Разработчики Ethereum-решения второго уровня zkSync привлекли $50 млн

Стартап Matter Labs, стоящий за разработкой решения второго уровня zkSync на базе технологии zkRollup, закрыл раунд финансирования Серии B на $50 млн. Его возглавила a16z.

К раунду присоединились Blockchain.com, Crypto.com, Consensys, Bybit, OKEx, Alchemy, Covalent.

Финансирование также предоставили основатели и топ-менеджеры AAVE, Paraswap, Lido, Futureswap, Gnosis, Rarible, Aragon, Liquity, Celer, Connext, Perpetual, Euler, Opium, а также прежние инвесторы — Placeholder, Dragonfly и 1kx.

Основное назначение zkSync — передача ERC-20 токенов. ZkRollup представляет собой гибридный способ масштабирования, объединяющий через смарт-контракты сети первого и второго уровня, а также решения на базе доказательств с нулевым разглашением.

Разрабатываемая вторая версия протокола будет поддерживать совместимые с EVM и компонуемые смарт-контракты. Испытать решение в тестнете готовы свыше 150 проектов из таких сфер, как DeFi, NFT, ДАО, игры, биржи, разработка ПО, аналитика блокчейнов, кошельки.

«Zksync [v2] ускорит транзакции Ethereum и снизит тарифы на газ по сравнению с основной сетью», — заявил Дэн Боун, профессор компьютерных наук в Стэнфорде.

Полученные средства Matter Labs направит на расширение научной и инженерной команд и финансирование роста своего бизнеса.

Напомним, в июне 2020 года Matter Labs запустил в блокчейне Ethereum бета-версию zkSync с пропускной способностью в 2000 TPS и средней комиссией в $0,01.

В марте 2021 года Matter Labs закрыл раунд финансирования Серии А.

В августе проект Polygon поглотил платформу Hermez Network, специализирующуюся на решениях масштабирования второго уровня ZK-Rollups.



