Разработчики Ethereum-решения второго уровня zkSync привлекли $50 млн

Стартап Matter Labs, стоящий за разработкой решения второго уровня zkSync на базе технологии zkRollup, закрыл раунд финансирования Серии B на $50 млн. Его возглавила a16z.

1/ @the_matter_labs is excited to announce $50M in new funding for @zksync!https://t.co/7qwGTx4Dh8