Ретроградные планеты в 2022 году

Вадим Карасев

Ретроградность любой планеты — это всегда очень плохо. Астрологи рассказали, в какие периоды планеты будут ретроградными в 2022 году, к чему это приведет и как нужно поступать в такие периоды.

Ранее мы уже рассказывали о таких опасных днях, как солнечные и лунные затмения 2022 года. Ретроградные планеты способны сделать опасным целый отрезок времени, причем зачастую они действуют скрытно и не очевидно.

Ретроградный Меркурий в 2022 году

Всего будет четыре периода обратного движения Меркурия:

Пока Меркурий ретрограден, нас ожидают трудности в ведении бизнеса, в работе и в обращении с деньгами. Планета ведает также информационными потоками, поэтому в такие периоды будут искажаться факты. Доверять можно будет лишь самим себе и самым близким людям. Также Меркурий в обратном движении ставит нам палки в колеса в те моменты, когда мы путешествуем или отправляемся в незнакомые места, ездим на автомобиле.

Ретроградная Венера в 2022 году

Венера будет ретроградной в этом году всего 28 первых дней — с 1 по 29 января. Для любовной сферы это время станет большим испытанием. Многим людям будет очень сложно находить общий язык в отношениях. Также пропадет уверенность в себе. Планета в этот период заставит нас сомневаться в себе, в своей привлекательности и друг в друге.

Ретроградный Марс в 2022 году

Марс отправится в ретроградное путешествие 30 октября, где пробудет до конца года. Получается, что конец осени и начало зимы станут далеко не лучшим временем для повышенной физической активности. Также можно отметить, что в период обратного движения красной планеты люди могут потерять напористость и мотивацию, стать агрессивными, упрямыми и даже жестокими. Умение думать о других поможет вам не утратить свой авторитет, а, наоборот, укрепить его.

Ретроградный Юпитер в 2022 году

Юпитер будет двигаться назад с 28 июля по 24 ноября. В этот период наша интуиция перестанет работать корректно. Юпитер сделает нас жадными, эгоистичными и лишит вдохновения. Вы сможете этому противостоять, если перестанете думать лишь о себе.

Ретроградный Сатурн в 2022 году

Сатурн начнет свое обратное движение 5 июня, а закончит лишь 23 октября. В это время можно ожидать перемен в системе ценностей людей. Многие из нас станут неуверенными в себе и зависимыми от чужой помощи. Определенно, это будет сложное время, в которое появится много препятствий в сфере любви и работы, финансов и даже в быту.

Ретроградный Уран в 2022 году

Уран будет двигаться обратно с 1 до 18 января, а также с 24 августа и до самого конца года. Согласно мнению астрологов, ретроградность этой планеты самая безобидная из всех. В некоторых случаях она даже полезна. В периоды обратного движения Уран делает нас чуть более нервозными, но дает возможность легко преодолеть проблемы. Многие случайности будут приятными.

Ретроградный Нептун в 2022 году

Планете суждено развернуться 28 июня и пробыть в ретроградном состоянии до 4 декабря. Будьте осторожнее в этот период, так как люди могут стать более хитрыми и беспринципными. Это будет время расцвета криминала и мошенничества. Плюс в том, что можно действовать против агрессоров их же методами. Главное — не торопиться с выводами и взвешивать каждое свое решение.

Ретроградный Плутон в 2022 году

С 29 апреля по 9 октября эта планета будет ретроградной. Ее действие в основном направлено на сферу общения. Коллективная энергия придет в упадок, поэтому каждый будет чаще задумываться о своем собственном благе. В этот период будет повышенная вероятность появления войн и конфликтов, причем не только в масштабе семьи и коллектива, но и в масштабе планеты, страны. Также Плутон повышает вероятность стереотипного мышления.