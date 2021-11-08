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Роскомнадзор заблокировал 4,1 тысячи сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации

Роскомнадзор заблокировал 4,1 тысячи сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:17  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Роскомнадзор с марта 2021 года удалил или заблокировал более четырёх тысяч интернет-ресурсов, на которых продавались поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса или фейковые QR-коды. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сертификат о вакцинации является официальным документом. За его подделку и использование ответственность несут как продавцы, так и покупатели. Организаторов продажи фальшивок могут посадить в тюрьму или назначить принудительные работы на срок до двух лет.

Срок действия QR-кодов остаётся прежним


Покупателям грозит ограничение свободы, исправительные работы или тюремное заключение на срок до одного года. Кроме того, согласно статье УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», для владельца фальшивой справки, который заболеет сам и заразит окружающих, предусмотрен штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Если он заразит кого-то коронавирусом и тот умрёт, наказание ужесточается. Это может быть штраф один-два миллиона рублей или в размере дохода за один-три года, тюремный срок или принудительные работы до трёх — пяти лет.

«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сообщили в Роскомнадзоре.

Что грозит за подделку QR-кода


В ведомстве уточнили, что в марте было выявлено 24 таких ресурса, в апреле — 66, в мае — 36, в июне — 83, в июле — 1353, в августе — 1148, в сентябре — 658, в октябре — 562, в ноябре — 187.

Ранее сообщалось, что за неделю с 18 по 24 октября в МВД возбудили 14 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, справок о противопоказаниях к прививке или о высоком количестве антител.  



#коронавирус #QR-код #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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