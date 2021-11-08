Россия к 2030 году сможет выпускать не менее 70% IT-продукции, рассчитывают в кабмине

11:53 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Правительство России

В результате реализации четырех инновационных проектов в обрабатывающей отрасли российская промышленность сможет к концу 2030 года выпускать не менее 70 процентов высокотехнологичной продукции. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин, анонсируя масштабную цифровую трансформацию в промышленной сфере до 2030 года. Соответствующее распоряжение утверждено кабмином, сообщается на сайте правительства.

Правительство утвердило новый подход к научно-технологическому развитию России

По словам Мишустина, документ рассчитан на ближайшие 10 лет и подразумевает внедрение российских технологических решений на предприятия. Для этого кабмин в 4 раза увеличит размер финансовой поддержки проектов, основанных на технологиях искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, технологий дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных технологий. Они помогут повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции, а также ускорят вывод товаров на рынок, считает премьер-министр.

Проект «Умное производство» позволит сформировать эффективную систему поддержки российских программных решений. «Цифровой инжиниринг» предусматривает внедрение технологий виртуальных испытаний, а «Новая модель занятости» оптимизирует механизм подбора кадров. Проект «Продукция будущего» позволит кастомизировать конечный продукт, то есть создавать под конкретного потребителя.





Читайте также:

• Создателям цифровых технологий помогут грантами • Центр создания квантовых сенсоров появится в России • Кабмин поддержит создателей программ для искусственного интеллекта

Важно не просто успешно перейти на «цифру», но и организовать работу на новых принципах: быстро, качественно, дёшево, подчеркнул Мишустин. «Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции», — указал он.

Документ синхронизирован с госпрограммами и нацпроектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы он сохранял свою актуальность, раз в год допускается вносить в него изменения, уточнили в кабмине.

#технологии

Ещё материалы: Михаил Мишустин

21