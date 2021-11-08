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С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде

Новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни россияне могут получить с 8 ноября 2021 года. Документ доступен на двух языках — русском и английском, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“. Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года», — говорится в документе.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При этом сведения после введения первого компонента препарата отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и на портале госуслуг. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года, пишет ТАСС.

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном ковиде. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода. "В случае появления обновленных данных о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции и (или) перенесенном заболевании <…>, сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных в него сведений", — говорится в порядке введения сертификата, утвержденном Минздравом.

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По материалам: irk

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