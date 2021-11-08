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СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома

В период локдауна, введенного в Москве и в регионах в связи с коронавирусом, клиенты СберБанка теперь могут скачать QR*-код сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании с помощью СберБанк Онлайн, не выходя из дома, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Для этого надо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн и воспользоваться опцией «Covid**-19: получаем QR-код». Нужная кнопка находится в подсказках на главном экране. С помощью легко осуществимых последовательных действий пользователь переправляется на портал «Госуслуги», где и может скачать код личного сертификата. При этом, если у пользователя нет регистрации на «Госуслугах», он может сделать это из СберБанк Онлайн.

Данный QR-код будет действителен в течение года от даты получения финальной дозы вакцины. Если же пользователь переболел коронавирусом и диагноз был подтвержден документально, он получит QR-код, который действует полгода. При сдаче ПЦР-теста в лаборатории, передающей результаты исследований на портал «Госуслуги», можно получить соответствующее подтверждение на три дня.

Для того, чтобы пользователям было ещё удобнее получать QR-коды и консультации про другие популярные государственные сервисы, робот Макс, помощник портала «Госуслуги», был интегрирован с виртуальными ассистентами Салют. Достаточно попросить ассистентов: «Салют, позови робота Макса» — и прямо в приложении СберБанк Онлайн можно узнать, как оформить заграничный паспорт, подать заявление в загс, записаться на вакцинацию — и многое другое.

СберБанк Онлайн — один из наиболее часто используемых каналов регистрации и подтверждения учётных записей на портале «Госуслуги». За последние два года этим способом регистрации воспользовалось 16 миллионов клиентов Сбера. Всего за несколько кликов можно получить подтверждённые учётные записи. Наиболее частыми причинами регистрации стала возможность получить QR-коды для вакцинированных и переболевших COVID-19, социальные выплаты и возможность участия в электронном голосовании. Первые данные после введения опции получения QR-кода для вакцинированных показывают, что после ее просмотра на портал «Госуслуг» переходит свыше 40% пользователей.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:
— СберБанк Онлайн — один из наиболее часто используемых каналов регистрации и подтверждения учётных записей на портале «Госуслуги». За последние два года этим способом воспользовалось 12 миллионов клиентов Сбера. Сейчас, когда в условиях ограничительных мер для многих необходим QR-код о вакцинации, мы подсвечиваем в мобильном приложении возможность его получения. Статистка показывает, что услуга крайне востребована — не надо никуда ходить, всё происходит онлайн.

ПАО Сбербанк


*куар-код
*ковид

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По материалам: irk

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