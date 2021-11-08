Счастливы вместе: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями

Вадим Карасев

Рабочие графики 52-летней Дженнифер Лопес и 49-летнего Бена Аффлека такие насыщенные, что свободного времени у пары крайне мало. Тем не менее влюбленные стараются при любой возможности проводить его вместе. Вчера певица была вынуждена улететь из Лос-Анджелеса в Майами, и актер приехал проводить ее прямо в аэропорт.

Прощание пары было очень романтичным и трогательным — Дженнифер и Бен долго обнимались и целовались. Отпускать возлюбленную Бен явно не хотел и целовал ее до последнего, пока она не поднялась по трапу в свой личный самолет.





Город Дженнифер покинула всего на несколько дней. После небольшой поездки она вернется в Калифорнию и воссоединится с Беном.





Минувшие выходные влюбленные тоже провели вместе. Пара, которая возобновила свой роман после 17-летнего перерыва, отмечала Хэллоуин со своими детьми от предыдущих отношений. Присоединилась к ним и бывшая супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер, с которой после развода актер остался в хороших отношениях. Инсайдеры отмечают, что и с Лопес она прекрасно ладит, а их дети так сблизились, что они решили отметить этот праздник все вместе.









Инсайдеры говорят, что роман Аффлека и Лопес — это не простая интрижка. Оба настроены очень серьезно и безумно влюблены друг в друга.

В 2003 году пара собиралась пожениться, но за несколько дней до свадьбы они отменили торжество. Теперь, по словам источников, они готовы попробовать еще раз.





Мариана Панкина