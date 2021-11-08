Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица

Недавно появились слухи о том, что певица София Ротару серьезно больна. Такие предположения стали высказываться после того, как в Сеть попало видео с недавнего выступления народной артистки на частном мероприятии. Внимательные поклонники обратили внимание, что у певицы дрожали руки во время концерта, из-за чего появились предположения, что у Ротару развивается тот же недуг, что и у Вячеслава Зайцева. Речь шла о болезни Паркинсона. К счастью, информация о проблемах со здоровьем Софии Михайловны не подтвердилась. Близкие хуторянки опровергли распространившиеся в прессе слухи.София Ротару Аурика Ротару, сестра певицы, рассказала правду о самочувствии звезды. По её словам, певица не жалуется на самочувствие. «Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают — все хорошо!» — сказала сестра Ротару в YouTube-шоу «Ужин с Дороти». Известно, что уже скоро София Михайловна примет участие в записи новогодних огоньков. Артистка планирует записать поздравление для всех телезрителей. Кстати, сестра Ротару рассказала журналистам также правду о том, где артистка сейчас живет. Она утверждает, что София Михайловна отдыхает от работы в загородном доме, расположенном в историческом районе на юге Киева. Что касается недвижимости в Крыму, где у Ротару есть своя гостиница, то туда певица в последнее время не приезжает.