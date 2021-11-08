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«Слата» запустила новую программу лояльности

«Слата» запустила новую программу лояльности

«Слата» вслед за программой лояльности «Миньоны» запустила новую акцию на коллекцию посуды и бытовой техники ZANUSSI. Покупателям предлагается привычная механика: нужно собрать фишки в буклет и обменять его на товар со скидкой до 70%*. Для покупки необходимо собрать от 4 до 6 фишек, которые выдаются за каждые 300 рублей в чеке. Акция продлится до 15.02.2022 года.

Яна Абалымова, руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата»:
— Наш опыт показал, что покупателям «Слаты» нравится собирать фишки и радовать себя или своих детей. Мы выбрали данную коллекцию, потому что товар очень качественный, который производит известный и проверенный бренд ZANUSSI уже более 100 лет. Товары имеют все необходимые сертификаты и декларации соответствия.

На специальной стойке в супермаркете представлена вся коллекция – сковороды различных форм и объемов, кастрюли, чайник с регулятором температуры, весы, термосы для жидкостей и для вторых блюд, измельчитель, электрическая мельница для специй, коллекция ножей.

Елена Генералова, руководитель отдела маркетинга ТС «Слата»:
— Наши программы направлены на то, чтобы или дарить эмоции, как игрушки «Миньоны», «Витаминные друзья», или приносить пользу и практичность в наш быт, эстетику и комфорт. Антипригарная посуда ZANUSSI станет залогом успеха в создании ваших кулинарных шедевров дома. Экологически безопасное покрытие обладает отличными антипригарными свойствами. Утолщенные стенки корпуса и встроенный в дно изделий индукционный диск обеспечивают равномерное распределение тепла, что экономит время на приготовление блюд и расход электроэнергии. Посуду можно использовать на всех типах плит и мыть в посудомоечной машине.


*Акция проходит с 1.11.2021 по 15.02.2022 года. Подробности на сайте

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По материалам: irk

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