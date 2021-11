СМИ: Bitmain выпустит новую модель майнера с хешрейтом в 150 TH/s

Производитель ASIC-майнеров Bitmain выпустит модель Antminer S19XP на базе 5-нм чипов от TSMC. Новое поколение устройств обеспечит хешрейт в 150 TH/s при энергоэффективности в 21,5 J/TH, пишет журналист Колину Ву.

Exclusive: According to the poster disclosed by the Thai supplier, Bitmain will launch the new generation of Antminer S19 XP, with TSMC 5nm 150TH 3225W and 21.5J/TH. It will be shipped from July to September 2022. Compared with the S19Pro 29.5J/TH, it has been greatly improved. pic.twitter.com/H3g52QZxaB