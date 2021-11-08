СМИ: ЦБ Нигерии обязал закрыть счета, связанные с торговлей криптовалютами

Центробанк Нигерии (CBN) обязал коммерческие финансовые учреждения страны закрыть счета двух физических лиц и компании, якобы связанные с торговлей криптовалютами. Об этом сообщает Peoples Gazette со ссылкой на циркуляр регулятора.

Счета принадлежат фирме TVS Hallmark Service Limited, Нваоргу Кингсли Чибузору (Nwaorgu Kingsley Chibuzor) и Ннамди Фрэнсису Окереке (Nnamdi Francis Okereke).

В документе от 3 ноября говорится, что их средства должны быть перемещены на «временные счета».

Решение якобы связано с нарушением циркуляра CBN от 5 февраля, запрещающего коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами.

Напомним, в феврале Сенат Нигерии потребовал от управляющего ЦБ Годвина Эмефиеле объяснить введенные ограничения.

В конце марта представитель CBN Адаму Ламтек заявил, что регулятор не запрещал местным жителям покупать и продавать биткоин, а меры касались только финансовых учреждений.

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