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СМИ: ЦБ Нигерии обязал закрыть счета, связанные с торговлей криптовалютами

СМИ: ЦБ Нигерии обязал закрыть счета, связанные с торговлей криптовалютами


Центробанк Нигерии (CBN) обязал коммерческие финансовые учреждения страны закрыть счета двух физических лиц и компании, якобы связанные с торговлей криптовалютами. Об этом сообщает Peoples Gazette со ссылкой на циркуляр регулятора.


Счета принадлежат фирме TVS Hallmark Service Limited, Нваоргу Кингсли Чибузору (Nwaorgu Kingsley Chibuzor) и Ннамди Фрэнсису Окереке (Nnamdi Francis Okereke).


В документе от 3 ноября говорится, что их средства должны быть перемещены на «временные счета».


Решение якобы связано с нарушением циркуляра CBN от 5 февраля, запрещающего коммерческим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным биржам и компаниям, работающим с цифровыми активами.


Напомним, в феврале Сенат Нигерии потребовал от управляющего ЦБ Годвина Эмефиеле объяснить введенные ограничения.


В конце марта представитель CBN Адаму Ламтек заявил, что регулятор не запрещал местным жителям покупать и продавать биткоин, а меры касались только финансовых учреждений.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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