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СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X | S

СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X | S


Сейчас в мире наблюдается сильный дефицит полупроводников, что приводит к дефициту потребительской электроники. Страдают при этом не только производители игровых приставок нового поколения, о чем идут разговоры с момента их релиза, но и другие компании. В частности, наблюдается дефицит техники Apple, а именно, их новых моделей iPhone.

Российский портал «Известия» выпустил материал, в котором рассказывает о дефиците новых iPhone. Интересен в нем момент, связанный с игровыми приставками нового поколения – Xbox Series X | S и Playstation 5. В материале отмечается, что по словам источника в одной из крупных розничных сетей в России, ощущается острая нехватка игровых приставок. Они пишут следующее:

Крайне остро ощущается нехватка игровых приставок — одна партия уходит только на реализацию 1% предзаказов. Источник, близкий еще к одному продавцу электроники, также говорит об остром дефиците приставок и смартфонов.

Насколько достоверна информация портала «Известия», который ссылается на неназванного источника – решать вам. Но, похоже, что проблема с дефицитом Xbox Series X | S и Playstation 5 связана не только с перекупами, но и с катастрофически малыми поставками.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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