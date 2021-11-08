СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X | S





Сейчас в мире наблюдается сильный дефицит полупроводников, что приводит к дефициту потребительской электроники. Страдают при этом не только производители игровых приставок нового поколения, о чем идут разговоры с момента их релиза, но и другие компании. В частности, наблюдается дефицит техники Apple, а именно, их новых моделей iPhone.

Российский портал «Известия» выпустил материал, в котором рассказывает о дефиците новых iPhone. Интересен в нем момент, связанный с игровыми приставками нового поколения – Xbox Series X | S и Playstation 5. В материале отмечается, что по словам источника в одной из крупных розничных сетей в России, ощущается острая нехватка игровых приставок. Они пишут следующее:

Крайне остро ощущается нехватка игровых приставок — одна партия уходит только на реализацию 1% предзаказов. Источник, близкий еще к одному продавцу электроники, также говорит об остром дефиците приставок и смартфонов.

Насколько достоверна информация портала «Известия», который ссылается на неназванного источника – решать вам. Но, похоже, что проблема с дефицитом Xbox Series X | S и Playstation 5 связана не только с перекупами, но и с катастрофически малыми поставками.