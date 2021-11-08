СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника из ведомства и политических кругов.

Бригадный генерал Густав Густенау до недавнего времени был высокопоставленным офицером в управлении политики безопасности министерства обороны Австрии. Сейчас он занимает неопределенную исследовательскую должность в Национальной академии обороны.

Сам Густенау заявил, что принял решение об уходе из министерства по собственному желанию – оно якобы связано с кадровыми перестановками в новом правительстве.

Издание ознакомилось с документами, которые показывают, что Густенау направлял государственное финансирование на проекты с участием Марсалека. Согласно прошлогоднему расследованию австрийского парламента, Густенау также несколько раз встречался с ним в Мюнхене.

Густенау не стал комментировать свои отношения с Марсалеком, но сказал, что министерство обороны никогда не выделяло деньги на проекты, которыми руководил бывший топ-менеджер Wirecard. Он добавил, что его контакты с Россией были полностью согласованы с ведомством.

В письменном ответе Минобороны подтвердило, что поездки Густенау в Россию носили рабочий характер, но отказалось отвечать на вопросы о его персональных деловых интересах.

Густенау не были предъявлены обвинения в совершении каких-либо правонарушений.

В конце октября в Австрии начался уголовный процесс против бывшего генерального секретаря МИД страны Йоханнеса Петерлика. Его подозревают в передаче Марсалеку секретных данных о нервно-паралитическом веществе «Новичок».

Петерлик до последнего времени работал послом в Индонезии и был отстранен от должности в середине октября. Прокуратура Вены расследует дело по статьям о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны.

По данным издания Kurier, Марсалек хвастался перед некими банкирами в Лондоне, что ему в руки попали документы ОЗХО, подготовленные после отравления Сергея Скрипаля, в частности содержавшие формулу «Новичка». Анализ инцидента показал, что утечка могла произойти через австрийский МИД.

В связи с этим европейские спецслужбы проверяют связь Яна Марсалека с российскими спецслужбами.

Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд. Позже компания начала процедуру банкротства.

Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил.

Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России.

Экс-сотрудники Wirecard рассказали, что в течение нескольких лет их коллеги выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными. Общая сумма этих средств составляет несколько миллионов евро.

https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/