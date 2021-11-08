Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard

СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard

СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard


Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника из ведомства и политических кругов.


Бригадный генерал Густав Густенау до недавнего времени был высокопоставленным офицером в управлении политики безопасности министерства обороны Австрии. Сейчас он занимает неопределенную исследовательскую должность в Национальной академии обороны.


Сам Густенау заявил, что принял решение об уходе из министерства по собственному желанию – оно якобы связано с кадровыми перестановками в новом правительстве.


Издание ознакомилось с документами, которые показывают, что Густенау направлял государственное финансирование на проекты с участием Марсалека. Согласно прошлогоднему расследованию австрийского парламента, Густенау также несколько раз встречался с ним в Мюнхене.


Густенау не стал комментировать свои отношения с Марсалеком, но сказал, что министерство обороны никогда не выделяло деньги на проекты, которыми руководил бывший топ-менеджер Wirecard. Он добавил, что его контакты с Россией были полностью согласованы с ведомством.


В письменном ответе Минобороны подтвердило, что поездки Густенау в Россию носили рабочий характер, но отказалось отвечать на вопросы о его персональных деловых интересах.


Густенау не были предъявлены обвинения в совершении каких-либо правонарушений.


В конце октября в Австрии начался уголовный процесс против бывшего генерального секретаря МИД страны Йоханнеса Петерлика. Его подозревают в передаче Марсалеку секретных данных о нервно-паралитическом веществе «Новичок».


Петерлик до последнего времени работал послом в Индонезии и был отстранен от должности в середине октября. Прокуратура Вены расследует дело по статьям о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны. 


По данным издания Kurier, Марсалек хвастался перед некими банкирами в Лондоне, что ему в руки попали документы ОЗХО, подготовленные после отравления Сергея Скрипаля, в частности содержавшие формулу «Новичка». Анализ инцидента показал, что утечка могла произойти через австрийский МИД.


В связи с этим европейские спецслужбы проверяют связь Яна Марсалека с российскими спецслужбами.


Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд. Позже компания начала процедуру банкротства.


Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил.


Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России.


Экс-сотрудники Wirecard рассказали, что в течение нескольких лет их коллеги выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными. Общая сумма этих средств составляет несколько миллионов евро.


https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Зубы мудрости: нужно ли их удалять
Зубы мудрости: нужно ли их удалять
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
За Никиту Преснякова заступился младший брат
За Никиту Преснякова заступился младший брат

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

СМИ узнали источник сведений о подозреваемом в шпионаже в Австрии
СНБО Украины поддержал решение увеличить расходы оборонных ведомств
Глава Минобороны Британии подал в отставку из-за обвинений в домогательствах
Реализация договоренностей с РФ по Идлибу продолжается успешно — Минобороны Турции