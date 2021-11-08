Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд

Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд


Разработчики блокчейна Free TON одной транзакцией сожгли 3 млрд нативных монет TON Crystal стоимостью свыше $1,14 млрд. Код смарт-контракта сжигания опубликован в Github. 


Операцию транслировали в прямом эфире:


https://www.youtube.com/watch?v=XTDWbYw0BWQ

Изначальная эмиссия TON Crystal составляла чуть более 5 млрд монет, распределенных в специальные giver-кошельки при запуске основной сети Free TON в мае 2020 года. Из них монеты попадали в свободный оборот через награды призерам конкурсов, а также через выплаты партнерам и валидаторам сети.


По данным Coingecko, сейчас в доступном обороте находится около 736 млн TON Crystal.


https://forklog.com/chto-takoe-szhiganie-monet-i-kak-ono-vliyaet-na-tsenu/

Напомним, решение о сжигании 3 млрд монет предложили в рамках реформы экосистемы, которую одобрил управляющий совет Free TON. Авторы программы отметили, что большой объем нераспределенных TON Crystal в giver-кошельках «несет масштабный риск для долгосрочной капитализации проекта».


Среди других запланированных мер — создание публичного некоммерческого фонда Free TON, изменение подхода к работе с партнерами и к листингу TON Crystal, а также внедрение новых методов привлечения разработчиков.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Зубы мудрости: нужно ли их удалять
Зубы мудрости: нужно ли их удалять
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
За Никиту Преснякова заступился младший брат
За Никиту Преснякова заступился младший брат

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal
За время ЧМ-2018 иностранцы оформили tax free почти на 1 млрд рублей
Минпромторг распространит tax free по всей стране
«Союзмультфильм» потребует объяснений от ЦБ за выпуск монет с «Бременскими музыкантами»