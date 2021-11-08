Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд

Разработчики блокчейна Free TON одной транзакцией сожгли 3 млрд нативных монет TON Crystal стоимостью свыше $1,14 млрд. Код смарт-контракта сжигания опубликован в Github.

Операцию транслировали в прямом эфире:

https://www.youtube.com/watch?v=XTDWbYw0BWQ

Изначальная эмиссия TON Crystal составляла чуть более 5 млрд монет, распределенных в специальные giver-кошельки при запуске основной сети Free TON в мае 2020 года. Из них монеты попадали в свободный оборот через награды призерам конкурсов, а также через выплаты партнерам и валидаторам сети.

По данным Coingecko, сейчас в доступном обороте находится около 736 млн TON Crystal.

https://forklog.com/chto-takoe-szhiganie-monet-i-kak-ono-vliyaet-na-tsenu/

Напомним, решение о сжигании 3 млрд монет предложили в рамках реформы экосистемы, которую одобрил управляющий совет Free TON. Авторы программы отметили, что большой объем нераспределенных TON Crystal в giver-кошельках «несет масштабный риск для долгосрочной капитализации проекта».

Среди других запланированных мер — создание публичного некоммерческого фонда Free TON, изменение подхода к работе с партнерами и к листингу TON Crystal, а также внедрение новых методов привлечения разработчиков.



