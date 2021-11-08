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Сравнение главных аркадных гонок: Forza Horizon 5 против The Crew 2

Сравнение главных аркадных гонок: Forza Horizon 5 против The Crew 2


Конкурентами серии Forza Horizon являются игры серии The Crew. В чем-то они схожи, это аркадные гонки с огромными мирами и большим количеством автомобилей.

После релиза Forza Horizon 5, появились сравнения игры с The Crew 2. Ниже можно посмотреть одно из таких сравнений. В первую очередь, внимание в нем уделяется проработанности тех или иных геймплейных и графических элементов. Например, можно в прямом сравнении видеть поездки по пляжу, сравнение графического исполнения дорожного полотна, сравнение системы повреждений автомобилей и так далее.


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Напомним, что релиз The Crew 2 состоялся гораздо раньше релиза Forza Horizon 5. Аркадная гонка от Ubisoft вышла в мае 2018 года, но до сих пор она получает поддержку разработчиков.

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По материалам: newxboxone

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