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Судам могут разрешить отправлять подозреваемых в психиатрическую больницу

Судам могут разрешить отправлять подозреваемых в психиатрическую больницу

00:30  Автор: Евгения Филиппова



Суд может получить право отправлять подозреваемых, заключённых под стражу, на лечение в психиатрическую медорганиазцию не только по ходатайству следователя или дознавателя, но и по собственной инициативе. Такой правительственный законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Напомним, сейчас, согласно 435 статье Уголовно-процессуального кодекса, суд уже может временно определить подозреваемого в психиатрическую больницу. Это возможно, если у человека диагностировано психическое заболевание, и если есть ходатайство, поданное следователем или дознавателем с согласия руководителя соответствующего органа. Но суд не может принять такое решения по своей инициативе, а конкретные сроки пребывания обвиняемого в лечебнице не установлены.

Законопроект уточняет, что суд сможет решить временно поместить человека, содержащегося под стражей, в психиатрическую медорганизацию как по ходатайству, поданному следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора, так и по собственной инициативе, если уголовное дело находится в его производстве. Обязательное условие для такой меры -  результат судебно-психиатрической экспертизы, подтверждающий наличие у подозреваемого психического заболевания, которое требует лечения в стационаре.

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В решении должны будут указать срок пребывания в больнице. Он не может быть больше шести месяцев. Если производство по делу будет невозможно закончить за это время, суд сможет продлить срок ещё на полгода на основании медицинского заключения больницы, где лежит подозреваемый. Это может быть сделано несколько раз. 

Пока подсудимый находится в лечебнице, ему могут запретить общаться с определенными лицами, исчерпывающий список которых должны указать в судебном постановлении, а также отправлять посылки, пользоваться телефоном и интернетом. За соблюдением правил обязана следить администрация медорганизации, говорится в законопроекте.

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#суд


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По материалам: pnp.ru

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